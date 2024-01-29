Hataylı üreticiler ürünlerini e-ticarette sıfır komisyonla satabilecek

HATAY/EKONOMİ

E-ticaret merkezinin açılışında konuşan Oturduğunyerdenal CEO’Su Sercan Yüksek, “Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hataylı üreticilere sunacağımız avantajlar ve satışlar için önemli bir projeye imza attık” dedi. Projenin işleyişi hakkında bilgi veren Yüksek, “Mağaza başvuruları yapılmasının ardından ekip arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapmalarının ardından ürünlerinizi ekleyerek satışlarınızı yapabileceksiniz. En büyük avantajınız sıfır komisyon ile ürünlerinizi satıyor olacağınız. Yani yapmış olduğunuz satışlardan komisyon bedeli kesilmeyecek. Satış yapan üreticilere avantajlı ödemeler ve destekler verilecek. Hatay bölgesinden anlaşma sağlanan kargo firmaları ile de ürünlerinizi firmaya teslim etmeniz yeterli olacak. İkinci el veya kullanmadığınız ürünlerini de satışa sunabileceksiniz. Tüm ürünlerde özel kampanya taleplerimiz de olacak. Kırıkhan, İskenderun ve Antakya’da lojistik destek için bürolarımız olacak. Engelli, kadın girişimci ve koopetiflerinden de sıfır komisyon alınacak” diye konuştu.

"Bu proje için bir yıldır çalışıyorduk"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da Hataylı üreticiler için geliştirilen projenin ekonomilerine çok ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı. HBB Başkanı, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: “6 Şubat’tan önce gelirlerimiz artıyordu. Ama 6 Şubat tarihinden sonra sil baştan başladık ve insanlarımız çok acı çekti. Burayı terk etmediler ve biz de burada kalarak müthiş mücadele verdik. Halkımızın yeniden hayata tutunabilmesi ve ekonomik değer elde edebilmesi için çok çalıştık. Bu proje için de yaklaşık bir yıldır çalışıyorduk. Bu iş kimseden rica ettiğimiz bir iş değil, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak ortak olduğumuz bir proje. Hataylıların üretimine destek vermek ve avantajlı ürünleri satışa sunmak için çok önemli bir organizasyon. Çok ince eleyerek ve sık dokuyarak çalıştığımız bir proje. İlk yıl herkes sıfır komisyon ile satış yapacak. Ayrıca kırsal kalkınma konusunda da 45 bin aileye ulaştık. Dubai ve Almanya ile ihracatımız başlamıştı depremden önce. Engelli, kadın ve kooperatifler de sıfır komisyon ile satışlarını yapabilecekler. Herkes aynı yarışa başlayacak ve satışlarını yapabilecek.”

Savaş, ilk olarak EXPO alanında büro açıldığını şubat ayında Kırıkhan, mart ayında ise İskenderun’da büroların aktif hale getirileceğini söyledi. Açılışın sonunda Başkan Savaş, e-ticaret ile satış yapacak vatandaşlara sertifikalarını verdi.