Hendek tarım fuarına 100 binden fazla ziyaretçi katıldı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarının ilk gününde kadın çiftçi, genç çiftçi ve fındık randıman yarışmaları yapıldı ve yarışmaların kazananlarına fuarın resmi açılış töreninde ödülleri takdim edildi.

Resmi açılış törenine Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya, Lütfü Bayraktar, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, Hendek Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hendek çok amaçlı kapalı fuar alanında düzenlenen fuarda 185 firma stant açarken 4 günlük sürede fuara 100 binin üzerinde ziyaretçi katılım sağladı.