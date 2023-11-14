Alman iş insanları yatırım olanaklarını görmek için Gaziantep’e geliyor

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ile AHK İstanbul Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle 15 Kasım 2023 tarihinde “Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları” düzenlenecek.

Gıda, tekstil, enerji, otomotiv, süpermarket zinciri ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticilerinin katılacağı etkinlikte vize sorunu da masaya yatırılacak. İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Almanya’nın Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 6. ülke olduğunu belirterek, “İhracat miktarını artırmak istiyoruz. Alman ve Gaziantepli iş insanlarının ortak yatırım yapabilecekleri bir çatı kurmaları amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Almanya’dan 90’a yakın iş insanı Gaziantep’e gelecek. Almanya’dan gelecek misafirlere bölgenin yatırım ekosistemi hakkında bilgi vereceğiz. Onlar da kendi ülkelerindeki yatırım ortamını anlatacak. Daha sonra iş inşaları arasında ikili görüşmeler yapacağız. Program kapsamında Gaziantep OSB’de firma ziyaretleri yaparak üretim altyapımızı anlatacağız. Gaziantep’in kültürel olarak tanınması ve Alman turistleri bölgeye çekmek için de kültürel gezi programladık” dedi.

“Alman yatırımcıları bölgeye çekmeye çalışacağız”

2022 yılında Gaziantep’ten Almanya’ya 282 milyon Euro, bu yılın ilk 10 ayında da deprem etkisiyle 210 milyon Euro’luk ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Akyılmaz, etkinliğin her iki ülke için fırsat olduğunu ifade ederek, “Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Almanya ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaşma hedefine katkı sağlamak istiyoruz. Vize sorununu da gündeme getireceğiz. İş insanları ve yatırımcıların yaşadığı sorunlar da gündeme gelecek. Özellikle yeşil ve dönüşüm alanlarında ve vize serbestliği en önemli konularımız arasında. Almanya ile ticari ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Alman yatırımcılara Gaziantep’in avantajlarını anlatarak ülkemize çekmeye çalışacağız” diye konuştu.