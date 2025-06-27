Herkes Duysun Medya yayın hayatını sonlandırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da yaklaşık 3 yıldır yayın hayatını herkesduysun.com üzerinden sürdüren Herkes Duysun Medya, bugün itibariyle yayın hayatını durdurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Herkes Duysun Medya Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir, “İlk kurulduğu günden bu yana muhabir, editör, kamera, teknik yönetmen, insan kaynakları, muhasebe, çay hizmetleri, mali müşavir ve avukat olarak emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, istihdam konusunda emeği büyük olan Yönetim Kurulu Başkanımız Tuğba Bedirhanoğlu’na teşekkür ediyorum. İş birliği içerisinde olduğumuz ve destek veren İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyeler, STK, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları, firmaların başkan, yönetici ve çalışanlarına, Herkes Duysun TV’de program yaparak 3 yıl boyunca bizlerle olan program yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yeni projelerle yeniden birlikte olacağız. Hoşçakal Herkes Duysun Medya” ifadelerini kullandı.