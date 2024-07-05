Hilvan YEG, kadın girişimciler için marka ve satış altyapısı kuruyor

MEHMET NABİ BATUK / HİLVAN

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yerel kalkınmayı güçlendirmek üzere 2019 yılında çalışmalarına başlayan Hilvan Yerel Eylem Grubu (Hilvan YEG) hayata geçirdiği vizyon projeleriyle Hilvan ve Şanlıurfa’nın tanıtımına katkı sağlamakla kalmayıp, ekonomik verilerin gelişimine aktif katkı sunuyor.

Zirai üretimde makine ekipman desteğinin yanı sıra Hilvanlı kadınları bir çatı altında toplayıp Hilvan’da ilk kooperatifin kurulmasına ön ayak olan Hilvan Yerel Eylem Grubu, Yönetim Kurulunda da kamu, STK, kooperatif, çiftçi, kadın ve genç temsilcileri de bulunduruyor. Hilvan Yerel Eylem Grubu Genel Koordinatörü Yusuf Yavuz, yerel kalkınma stratejilerinde LEADER yaklaşımı kapsamında projeler geliştirdiklerini söyledi.

Ayrıca yerel kurumlar, kamu ve özel ortaklıklar tarafından tabandan tavana yaklaşımı ile tanımlanmış alt bölgesel kırsal alanları hedefleyen projeler de geliştirdiklerini ifade eden Yusuf Yavuz, “Hilvan YEG alan bazlı yerel kalkınma stratejisi üzerine kurulmuş kuruluş olarak faaliyet gösteriyoruz. 2020 yılı ile 2024 yılını kapsayan süreçte 50 projeyi bölgeye kazandırdık. Ovacık köyündeki geleneksel şire üretimini yaygınlaştırmak için her yıl bağ bozumu ve şıra festivalini düzenliyoruz. Bu sene festivalimizin 4’üncüsünü düzenleyeceğiz. Ayrıca ürünümüzü geleceğe taşımak adına Hasenik Pestili’nin coğrafi işaret tescilini de aldık. Çiftçilerimize yeni nesil tarım teknolojileri alanında eğitimler veriyoruz. Özellikle basınçlı sulama sistemleri, güneş enerji sistemleri alanındaki eğitimlerimiz ile kaynak tasarrufu sağlayarak zirai üretimdeki verim oranlarımızı artırıyoruz” dedi.

Kadınların üretim altyapısı iyileştirildi

Bu güne kadar hayata geçirdikleri en katma değerli projelerinin Hilvanlı Üreten Kadınlar Kooperatifi olduğunu kaydeden Yusuf Yavuz, “Hilvanlı kadınlarımız bu kooperatif üzerinden aktif olarak gıda, tekstil, hazır giyim, deri ürünleri, hijyen kimyasalları, hediyelik malzemeler üretiyorlar. Kadınlarımıza ilk etapta makine ekipman ve malzeme desteği verdik. Hilvan YEG olarak onların ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanı eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Tekstil makineleri, nar sıkma ve salça makinesi ile kooperatifimizin üretim altyapısı daha da gelişti. Önümüzdeki süreçte kooperatifimizin daha büyük bir tesise taşınması için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Hilvanlı kadınlar için özel marka kuruluyor

Şuanda en önemli gündemlerinin Hilvanlı Üreten Kadınlar Kooperatifimizin cirosunu artıracak projeler olduğunu ifade eden Yusuf Yavuz, “Üretimdeki sıkıntılarımızı büyük oranda çözdük. Şuanda pazarlama alanında yetersiz kalıyoruz. Hilvanlı kadınlarımızın ürünlerini tüketiciye ulaştıracak hem geleneksel hem de dijital sistemleri kurmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın hem gıda hem de tekstil ürünlerinde bir fabrika kadar üretim kapasitesine ulaştı. Şuana kadar yaklaşık 5 bin adet tişört dikip tüketicisine ulaştırdık. 10 bin tonu aşkın salçamız şuanda ülkemiz genelindeki mutfaklarda tüketiliyor. Aynı zamanda çeşitli baharat ürünleri, deri ürünlerimize yönelik talepler artıyor. Kapasitemizi etkin bir şekilde değerlendirip kadınlarımızın finansal gücünü daha da artırmak istiyoruz. Yeni yapılanma ile hem ürün çeşitliliğimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda kooperatifimiz bünyesinde bir marka kurarak Hilvan’da üretilen bu özel ürünlerimizi tüm satış kanallarından tüketici grubuna sunacağız. Özellikle tekstil, nar, biber ve domates ürünlerinde ciddi iddiamız var. Bu ürünleri sos, salça, kurutmalık gibi çeşitli türev ürünlere dönüştürerek sofralara lezzet katmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Çiftçilere makine ekipman desteği devam edecek

Bölge çiftçilerini tecrübe aktarımı amacıyla yurt dışına götürdüklerini ifade eden Yusuf Yavuz, önümüzdeki süreçte bu gezilerin devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Biber, domates, nar ürünlerinde iddialıyız. Türkiye’nin en yüksek yağ oranına sahip bademi bölgemizde yetişiyor. Yurt dışı gezilerimizde çiftçilerimiz farklı ülkelerdeki tarımsal üretim yöntemlerini inceliyor. Orada bölgemize uygunluğunu tespit ettiğimiz sistemleri ve teknolojileri kentimize getirerek uygulamaya çalışıyoruz. Tarım teknolojileri ve ekipmanları alanındaki desteklerimiz devam edecek. Nar üretimi yaygın olan 4 köyümüze nar ekşisi üretimini artırmak için makine desteğinde bulunduk. IPARD III programı kapsamında bu alandaki desteklerimiz artarak sürecek."