HORECA, Gastronomi Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) İcra Kurulu Başkanı Rahmi Yılmaz, turizm ile gastronominin ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çekerek, HORECA Fair’in Gastronomi Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacağını söyledi.

Günümüzde gıda ve turizmde sağlık ve sürdürülebilirliğin ön plana çıktığına dikkat çeken Yılmaz “Bu noktada Türkiye olarak çok şanslıyız. HORECA, turizm ve gastronomiyi buluşturan, yeni ürün ve teknolojileri görme imkanı sunan, ciddi ziyaretçi portföyü olan bir fuar. Pandemi sürecinde executive şefler, Ar-Ge'lerini hızlandırdı. Yenilikler sağlık üzerine oldu. Tesislerde sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam vurgusu yapıldı. Bizler de menülerimizi buna uyarladık. Artık organik ve yerel lezzetlere çok daha fazla yer veriyoruz. Bu değişim, fuara da yansıyacak” diye konuştu

Yılmaz, 5.Uluslararası Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı (HORECA EDT), 2. Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) ve Gıda Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı’nın (Food Fair Türkiye) da, HORECA Fair ile eş zamanlı gerçekleştirileceğini dile getirdi.