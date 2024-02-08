'Usulsüz poliçe kesen ve kestirenler cezalandırılsın'

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 37. Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi istişare toplantısı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, komite üyeleri ve sigorta acente firmaları sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin sıraladığı sorunlar ve talepler ise şu şekilde oldu:

“Usulsüz Poliçe kesen ve kestirenlere yönelik tespitlerin ilkinde 15 gün işyeri kapatma cezası, ikinci defa tekrar edilmesi durumunda meslekten men edilmeli. Trafik sigortası ruhsatı olan sigorta şirketlerinin trafik sigortasını katii suretle düzenlemeleri gerekiyor. Trafik sigorta ruhsatına uygun şekilde ekli poliçe düzenlemelerine, aldıkları ruhsata uygun tek başına trafik sigortası poliçesi düzenlemelerini ve acenteye bu konuda baskı yapılmaması gerek. Doğrudan tazmin talebi, şube işi yapan acentelerin her yıl bağlı bulundukları ticaret odasına şube müdürlerinin belgelerini yenilemeleri gerekir. Sigorta şirketleri acenteler arası fiyat farklılığı yaşandığı, fiyatın herkes için aynı olması.”

Toplantıda sektör temsilcilerini de tek tek dinleyerek sorun ve taleplerini not alan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, çözüm noktasında gayret edeceğini belirtti.