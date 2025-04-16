Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü, URGE projeleriyle rekor hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 2024 yılında Türkiye genelinde 11,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 965 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatını yüzde 6’lık artışla 269 milyon dolardan 286 milyon dolara çıkardı. Birliğin alt sektörlerinden en çok ihracat 483 milyon dolarla bitkisel yağlarda gerçekleşti. Bitkisel yağları, 140 milyon dolarla küspeler ve hayvansal yemler takip etti. 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri URGE projeleriyle ihracatı artırdıklarını söyleyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2025 yılında yeni rekor kırmayı hedeflediklerini ifade etti.

2024 yılının, döviz kurlarının olması gereken seviyelere gelmediği, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediği ve özellikle Avrupa Birliği’ne ihracatta kriterlerin her yıl zorlaştığı bir dönem olduğunu dile getiren Öztürk, “Ulaştığımız ihracat hacmini önümüzdeki dönemlerde de artırmak ve yeni rekorlar kırmak için çalışmaya, üretmeye ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Hububat ve kedi köpek mamaları URGE ile büyüyecek

Üye firmaların ihracatını arttırmak, büyümelerini sağlamak amacıyla 2 adet devlet destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesini hayata geçirdiklerini aktaran Öztürk, “Hububat URGE projemizde, ihracat pazarlaması, kurum kültürü ve kurumsallaşma, dijital pazarlama eğitimlerini katılımcı üyelerimizle gerçekleştirdik. Şimdi de birebir firmalarımıza özel uzun dönemli verilecek ihracat pazarlaması ve kalite yönetim sistemleri danışmanlıklarını faaliyete geçirdik. Birliğimizin diğer URGE projesi ise kedi köpek mamalarına özel ‘Turkish Petfood’ oldu. Projemiz bakanlık tarafından onaylandı ve ihtiyaç analizi aşamasına geçildi. Bu aşamadan çıkacak veriler doğrultusunda kümemizin gelişimine destek sağlayacak, yeni ve hedef pazarlara yol açacak eğitim, danışmanlık, tanıtım, pazarlama ve heyet faaliyetlerine başlamak en önemli hedeflerimizden biri” diye konuştu.

İhracatın Yıldızları ödüllendirildi

Genel kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde birliğin 2024 yılında gerçekleştirilen 965 milyon dolarlık ihracatına 7 alt sektörde en çok katkı sağlayan 20 firmaya toplam 21 ödül verildi.