İMBO, Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa

Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Zeki İmamoğlu, kurduğu sulama sistemleri fabrikası ile ihracata hız verdiğini bildirdi. Bugün Afrika ve Orta Doğu’ya ihracat yapan firma, hayata geçirdiği yeni Ar-Ge projeleriyle Avrupa pazarına da giriş hazırlığı yapıyor. Yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak ve çiftçinin sulama işlemindeki iş yoğunluğunu azaltmak üzere muadillerinden daha pratik bir boru mandal sistemi geliştirdiklerini kaydeden İMBO Sulama Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Zeki İmamoğlu, patent ve kalıp çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kısa bir süre içinde yeni mandal sistemlerini seçtikleri pilot bölgelerde denemeye alacaklarını belirten Mehmet Zeki İmamoğlu, “İMBO kişiliğiyle özdeşleşen yeşil çizgili borularımızla artık sektörde tasarrufçu ve inovatif bir anlayışı temsil ediyoruz. Önümüzdeki hedefimiz çiftçilerimizin sahada işini kolaylaştıracak yeni nesil sistemler geliştirmek. Bu alanda pek çok Ar-Ge projesinde deneme aşamasındayız. Özellikle sulama borularının birbirine entegrasyonu en önemli çalışma alanlarımızdan biridir. Yeni sistemiz pratikliğiyle çiftçilerimize sulama işlemlerinde iş kolaylığı sağlayacak. Sistemimiz ayrıca kaçakların önüne geçerek sulama suyunun daha verimli kullanılmasını sağlayacak” dedi.

Orta vadede kapalı alanını 10 bin metrekare büyütecek

Geçtiğimiz nisan ayında 844 kilovat kapasiteli çatı tipi güneş enerji santralini devreye aldıklarını kaydeden Mehmet Zeki İmamoğlu, toplam enerji tüketimlerinin 3’te 2’sini güneşten karşıladıklarını söyledi. Orta vadede kapalı alan büyüklüklerini 10 bin metrekare daha artırmayı hedeflediklerini ifade eden İmamoğlu, “Üretimimizin yüzde 98’ini şuanda toplamda 9 ülkeye ihraç ediyoruz. Lokomotif pazarlarımız Afrika ülkeleridir. Cezayir pazarı üzerinden Moritanya, Senegal pazarına ürün gönderiyoruz. Kuzey Afrika’da yüksek teknoloji ile yerli üretim yapan çok firma olmasına rağmen ürün kalitesinde bizim yanımıza yaklaşamıyorlar. Orta Doğu pazarında ise Irak ve Suriye’yle çalışıyoruz. Yeni üretim hattımız ve mandal sistemimizle birlikte Avrupa’dan gelen taleplere de yanıt vermeye başlayacağız. Çok yüksek talepler aldığımız İspanya, Portekiz, Romanya’ya ilk gireceğimiz pazarlar olacak” diye konuştu.

Boru çapını 200 milimetreye çıkartıyor

Şanlıurfa OSB’de 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 40 bin metrekare alan üzerinde üretim yaptıklarını kaydeden Mehmet Zeki İmamoğlu, şunları söyledi: “Toplamda 42 kişiyi istihdam ediyoruz. 2024 yılında kapasite artışı yatırımlarımızın da devreye girmesiyle birlikte toplamda 70 kişiye ulaşacağız. Bu alanda 2.5 milyon dolar bütçeyle yeni boru üretim hattımızın yatırım süreci devam ediyor. Şuanda yıllık 1.5 milyon metre kapasiteyle 50 milimetreden 160 milimetreye kadar sulama borusu üretebiliyoruz. Yeni üretim hattımız ile birlikte boru çapımız 200 milimetreye çıkacak. Ayrıca yer altı su borularının da üretimini yapacak altyapıya erişeceğiz. Yıllık üretim kapasitemiz 3 milyon metreye ulaşacak. 2024 yılında yeni üretim hattımızı devreye almayı planlıyoruz.”