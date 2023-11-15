Urfa’nın ilk tıbbi aromatik yağ tesisi üretime başladı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 2021 yılında katıldıkları bir çalıştayda aromatik bitkiler alanına merak saran 3 genç kadın girişimci Filiz Koşar, Yüksek Ziraat Mühendisi Rozerin Koşar ve Ziraat Mühendisi Emine Keskin; Cure P. markasıyla kentin ilk aromatik yağ tesisine imzasını attı. Şanlıurfa Teknokent’te kurdukları tesislerinde şuanda 11 farklı çeşit aromatik yağ çeşidi üreten genç kadın girişimciler, kimya ve kozmetik sektörüne ham madde tedarik ederken, e-ticaret platformlarından tüketicilere ilk elden ulaşıyor. Firma, ayrıca sürdürdüğü sözleşmeli üretimle Urfa’da yüksek katma değerli çörek otu, lavanta, biberiye yetiştiriciliğinin gelişmesine de aktif katkı sağlıyor. Laya Bitkisel Ürünler Şirket Müdürü Filiz Koşar, kentteki kadın girişimcilere yönelik farkındalık oluşturmak adına işletme adını yaşam çiçeği anlamına gelen Laya Bitkisel Ürünler olarak belirlediklerini söyledi. Marka isimleri CURE Plant’ın ise tedavi edici bitkiler, şifalı bitkiler anlamına geldiğini belirten Filiz Koşar, “Kentimizde aromatik bitkiler alanındaki farkındalık çok az. Sahip olduğumuz verimli topraklarda konvansiyonel ürünler yerine bu katma değerli bitkileri ürettirip yağını çıkartarak pek çok sektöre katkı sağlıyoruz. Ayrıca lise ve üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayarak bu alanda teorik eğitim modellerine uygulama desteği veriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını çok önemsiyoruz” dedi.

Günlük 1.000 ton kapasiteyle aromatik yağ üretiyor

Laya Bitkisel Ürünler Üretim Müdürü Emine Keskin, KOSGEP’in İleri Girişimcilik Destek Programı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’na sundukları projeler ile makine ekipman altyapı yatırımlarını tamamladıklarını söyledi. Standart yağ üretimi için soğuk sıkım, uçucu yağ üretimi için ise distilasyon hattında üretim yaptıklarını kaydeden Emine Keskin, yüksek kaliteli yağ elde etmek için ayrıca ham madde eleme ve temizleme hattı ile yağ filtre cihazı yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Keskin, “Günlük aromatik yağ üretim kapasitemiz 1.000 tona yaklaşıyor. Sabit yağ grubunda çörek otu, susam, ayçiçeği, keten tohumu, nar çekirdeği, üzüm çekirdeği yağı üretiyoruz. Uçucu yağ grubunda ise günlük 100 kilogram kapasiteyle lavanta, adaçayı, biberiye, nane ve kekik yağı üretiyoruz” diye konuştu.

Ürün çeşitliliği ve yüksek kalite için Ar-Ge yapıyor

Laya Bitkisel Ürünler Ar-Ge Müdürü Rozerin Koşar, aromatik yağlar dışında nar çekirdeği ile üzüm çekirdeği yağından çeşitli kozmetik ürünler geliştirdiklerini söyledi. Piyasaya sundukları doğal kırışıklık serumlarına kadınların yüksek ilgisinin olduğunu belirten Rozerin Koşar, katı sabun ürünlerini de portföylerine eklediklerini kaydetti. Ar-Ge’de hedeflerinin sabit hem de uçucu yağ çeşitlerini artırırken kalite değerlerini yüksek standartlara çıkartmak ifade eden Koşar, “Biz ilaç sanayisine, kozmetik sanayisine hitap edecek kalitede yağ üretimi gerçekleştiriyoruz. Kalite belgelendirme ve çeşitli sertifikasyon projelerimiz devam ediyor. Ham madde tedariki ve kozmetik ürünlerin yanı sıra yakın süreçte eczanelerde de yerimizi alacağız. Yağ grubumuza 2024 yılında gül yağını da ekleyeceğiz. Bu alanda hem sözleşmeli üretim hem de proses projelerimiz devam ediyor.”