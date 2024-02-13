İMO Bursa’da, yeni başkan Serdar Atilla Erdem

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu, tamamlandı. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen seçimde 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Serdar Atilla Erdem kazandı. İki liste olarak gidilen seçimlere, İMO Bursa Şubesi’nin 6 bin 589 üyesinden 2 bin 807’si katıldı. Oda sicil numarasına göre sınıflandırılan üyeler, 17 sandıkta oy kullandı. Çalışma Grubu’nun başkan adayı Serdar Atilla Erdem, 1670 oy alırken, Çağdaş Mühendisler Grubu’nun adayı Ülkü Küçükkayalar ise, 1137 oy aldı. Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, “Göreve layık olabilmek önemlidir. Onun için önümüzdeki dönem birçok yorucu çalışma ve proje bizleri bekliyor. Hep birlikte geleceği çalışma ile oluşturarak önemli işler başaracağız diye düşünüyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyi daha da büyüterek, tüm üyelerimizi içine katarak geliştireceğiz. Artık bütün üyelerimizin temsilcisi yönetim kuruluyuz” dedi.