İnegöl Mobilyası, ‘Garanti Markası’ projesiyle büyüyecek

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İnegöl mobilyasının kurumsal bir yapıya kavuşması, satış sonrası hizmeti tek elden sağlayarak İnegöl Mobilyası markası algısının sağlamlaşmasını hedefleyen İMOS, hazırladığı Garanti Markası Projesi’ni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sundu. İlk etapta 50 firma ile yola çıkılacağını belirten İMOS Başkanı Uğurtan Turgut, “Bugün İnegöl Mobilyası markası yaygın olarak biliniyor. Ancak karşısında kurumsal bir şirket yok. Bu kurumsal yapıyı oluşturmak için harekete geçtik. Böylece İnegöl mobilyası satın alan tüketici herhangi bir sorunda ya da danışma ihtiyacı duyduğunda karşısında bir muhatap bulabilecek. İnegöl’de üretim yapan 50 firma ile başlayacağız. Etiketlendireceğiz ve karekodlar vereceğiz. Bu sayede üretici ve son tüketici arasında kolaylıkla ulaşılabilecek bir yapı kuracağız. Garanti Markası kurumsal bir yapı olacak. Projelendirdik. Dijital altyapısı hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük mobilya internet sitesi hazırlanıyor” dedi. İnegöl’de üretilen mobilyaların asgari aynı kalite düzeyine çıkarılması ve ortak hareketle daha katma değerli satış yapabilir hale getirilmesini hedeflediklerini anlatan Turgut, “Bu proje İnegöl mobilyasının çehresini değiştirecek. Arkasında müşteri ilişkilerini yönetebilen bir marka olacağız. İnegöl’deki markaların temsilcisi olacağız. Mevcut networkü yöneteceğiz. Bu sayede markalarımız daha güçlenerek yollarına devam edecek. Şu anda İnegöl Mobilyası markası yönetilemiyor. Aksi halde İnegöl mobilyası olmadığı halde bu isimle satılan ürünler nedeniyle sorunlar yaşayan çok sayıda tüketici var. Bu İnegöl mobilyası algısına zarar veriyor” diye konuştu.

Hedef pazarlar Amerika ve güneyi

İnegöl’ün nüfusunun neredeyse yüzde 75’inin bir şekilde mobilya sektörüyle bağlantılı olduğuna işaret eden Uğurtan Turgut, sektörün ciddi bir hız, kalite ve servis avantajıyla öne çıktığını, çok sayıda İnegöllü mobilya firmasının çok sayıda firmanın uluslararası projelerinde yer aldığını vurguladı. İMOS bünyesinde 368 üye firma bulunduğunu kaydeden Turgut, üyelerin ve sektörün katma değerli ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini de aktardı. Hedef pazarlardan olan Hindistan’a ihracatta 100 milyon dolara yaklaştıklarını ifade eden Uğurtan Turgut, Hindistan’da özellikle HORECA kısmında ciddi bir boşluk bulunduğunu, mobilya sektörü için büyük bir potansiyel olduğunu dile getirdi. Yeni dönemde Meksika’da fuar düzenlediklerini ve Amerika’da Florida ve Güney Amerika’yı hedef pazarlar olarak belirlediklerini açıklayan Turgut, “Buralarda hem ürün hem de proje bazlı büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca göçmen nüfusun yoğun olduğu yerler olduğu için bizim ürün gruplarımıza da uygun. UrGe kapsamında 12 firmamız gitti. Detaylı araştırmalar yaptı. Hem katma değerli hem de mevcut ürünlerimizi satabileceğimiz bir pazar. Miami fuarıyla da bu süreci hızlandırdık. Hem fuarlar hem de B2B’lerle bu pazarlarda derinleşeceğiz” açıklamasını yaptı.