İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi Çorum’da düzenlendi

ÇORUM/EKONOMİ

Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) iş birliği ile hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında Çorum’da bir etkinlik düzenlendi. Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat’ı kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’deki ekonomik faaliyetin ve refahın, bölgeler ve kentler arasında adaletsiz dağıldığını söyleyerek, “Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde, en kritik unsurlardan birini yerel kalkınma oluşturuyor. Bölgesel kalkınma farklarını geleneksel endüstriyel üretimle kapatmanın zamanı artık geride kaldı. Dijital ve yeşil dönüşümle akıllı şehirlere geçişin önünü açacak, yeni bir ekonomik model arayışının içindeyiz. 21. yüzyıl dünyası pek çok açıdan ‘kentlerin dünyası’ olacak ve kentlerimiz kalkınırsa ülkemiz kalkınacak. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması da Çorum dahil Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki kentlerimizin, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün” dedi.

“Çorum’un eğitimden beşeri sermayeye gelişim alanları mevcut”

Çorum’un büyüme performansına ve rekabetçilik sıralamasına dikkat çeken Sönmez şöyle devam etti: “2022 yılını 1,89 milyar dolarlık bir ihracat ile 17. sırada kapatan Çorum, GSYH’de de 13 bin doları aşarak ülke ortalamamızın üstünde bir performans gösterdi. Buna rağmen 81 ilimiz arasında rekabetçilik endeksinde 58’inci sırada yer alması Çorum’un eğitimden sosyal yaşama, ulaşımdan beşeri sermayeye gelişim alanlarını da ortaya koyuyor. Biz TÜRKONFED olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının yolunun Anadolu’dan ve KOBİ’lerimizden geçtiğine inanıyoruz. İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projemiz kapsamında da ülkemizi, ekonomimizi, kentlerimizi ve toplumu dayanıklı kılmanın yollarını ve yöntemlerini her birlikte konuşacağız.”

“Stratejik avantajlarımızı rekabetçi üretim yapısıyla bütünleştirmeliyiz”

Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin kalkınma konusunda büyük adımlar atmasının gerektiğini ifade eden ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu ise, “Bölgemiz gerek ticari ilişkileri gerekse kültürel ve ulaşım ağlarıyla stratejik bir konumda yer alıyor. Bu avantajımızı rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim yapısıyla bütünleştirerek, bölgesel ve ulusal kalkınma ile ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayabiliriz. Tarım ve hayvancılık alanında teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanarak verimliliği artırabilir, tarihi ve doğal güzelliklerimiz sayesinde turistler için cazip destinasyonlar oluşturabiliriz. Ayrıca eğitim ve teknoloji alanlarında da yatırımlar yaparak genç nüfusumuzu yetiştirmeli ve gelişen dünya ekonomisine ayak uydurabilecekleri fırsatlar sunmalıyız. Bunların yanı sıra kamu ve özel sektör iş birliği ile altyapı projelerine yatırım yaparak, bu bölgelerimizin ulaşım ağını geliştirmeli ve iş dünyasına daha iyi bir erişim sağlamalıyız” diye konuştu.

KOBİ’lerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor

Her dönem farklı konuların ele alındığı İş Dünyası için Yerel Kalkınma programının beşinci yılındaki temalarından biri olan Tedarik Zinciri Güvenliği ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve iş acil durum planlarının oluşturulmasına odaklanılıyor. Çevre Dostu Büyüme teması ile de dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkileri hakkında farkındalığın artırılması hedefleniyor.