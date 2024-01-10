İş dünyası reform bekliyor

DENİZLİ

Denizli Genç İşadamları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan, sürdürülebilir kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Sürdürülebilir kalkınmanın önünde ‘Orta Gelir’, ‘Orta Demokrasi’, ve ‘Orta Eğitim’ olarak üç büyük tehlike olduğunu ifade eden Urhan, “2024, ülkemizin hem enflasyon hem de belirsizliklerle mücadelede yapısal reform yılı olmalıdır” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada iş dünyasının son iki yılda seyreden yüksek enflasyon nedeniyle fiyat belirlemekte zorlandığını kaydeden Urhan, Türkiye’nin ihracat ve rekabet gücünü korumak için mücadele verdiklerini belirtti. Urhan, “İşletme sermayesi ihtiyacı iki-üç kat arttı. Ancak dünya genelindeki resesyon riski nedeniyle dış talepte yaşanan daralma ve ekonomimizdeki yapısal sorunlara rağmen Türk iş dünyası rekabetçiliğini korumak için büyük bir uğraş veriyor ve yatırım iştahı da sürüyor. Bu motivasyonun yatırıma dönüşmesindeki en önemli engeller ise ekonomideki belirsiz atmosfer, yüksek enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde üç önemli tuzak bulunduğunu savunan Urhan; enflasyonla mücadeledeki başarının ölçülmesinde sadece enflasyonun düşmesinin değil aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve işsizlik oranının azalmasının da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Urhan, “DEGİAD olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının önündeki üç önemli tuzaktan yani ‘Orta Gelir’, ‘Orta Demokrasi’, ve ‘Orta Eğitim’ tuzaklarından kurtulmasının anahtarının da yapısal reformlardan geçtiğini uzun yıllardır vurguluyoruz. 2024, ülkemizin hem enflasyon hem de belirsizliklerle mücadelede yapısal reform yılı olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

TOKİ, deprem bölgesinde atölye ve fabrika inşa etmeli

Açılmasında deprem bölgesindeki işgücü kaybına da değinen Urhan, “Bölgede kamu desteklerinin yanı sıra özel sektör yatırımları da şart. Bankacılık ve finans sektörü, iş dünyasının işletme sermayesi ve yeni yatırımlar yapması için gerekli finansmanı yaratamıyor. Böyle dönemlerde kapsamlı KGF kredilerinin önemi daha da net anlaşılıyor. Öte yandan bölgedeki iş dünyasının en büyük sorunlarından biri de üretim tesislerinin ve iş yerlerinin kaybedilmesi. Bu noktada TOKİ’nin sadece konut değil, atölye ve fabrika inşaatını da gündeme alması bir çözüm olabilir” dedi.