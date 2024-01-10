Urfa’da toplam konut stokunun yüzde 5’ini yarım kalan konutlar oluşturuyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Pandemi sonrası dengesiz kurlar, yükselen enflasyon ve şubat ayı itibariyle de yaşanan deprem enflasyonu ile mücadele veren Urfalı müteahhitler konut projelerinden çekilmeye devam ediyor. Kentte hem yarım kalan konut projelerinin sayısında hemde bu alanda açılan dava sayısında artış yaşanıyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 10 No’lu İnşaat Müteahhitliği Meslek Komite Başkanı Mehmet Çetin, şuanda merkez ilçelerdeki konut stokunun en az yüzde 5’ini yarım kalan binaların oluşturduğunu açıkladı.

Müteahhit firmalarının zarar etmemek için konut projelerinden çekildiğini ifade eden Mehmet Çetin, arsa sahiplerinin de teknik ve finansal gücünün olmaması nedeniyle mağdur olduğunu kaydetti. Kentte 10 yılı aşkın süredir tamamlanmayı bekleyen yüzlerce proje olduğuna da dikkat çeken Çetin, “Kentimizdeki yarım kalan konut projelerin ivedilikle tamamlanması için özel destek programlarına ihtiyacımız var. Arsa sahibi para vermek istemiyor, müteahhitte zarar ettiği için toplayabildiği meblağı toplayıp projeyi yarıda bırakıyor. Arsa sahibi de projeyi tamamlayacak teknik gücü ve finans kaynağı olmadığı için konut projeleri çıkmaza giriyor. Depremden kaynaklı bina kayıplardan dolayı Urfa’da konut bulunamaması nedeniyle kiralar hala yüksek seviyelerdedir. Pek çok kentte kira artış oranları yavaşlamasına rağmen Urfa’da bunu hissedemiyoruz. Bu sorunların önüne geçmek için arsa sahiplerine ve müteahhitlere yönelik projelerini tamamlayabilmesi için uzun vadeli ve düşük faizli finans kaynağı yaratılması lazım. Ayrıca yerel ve ulusal kuruluşların ücretlerinde indirime gidilmesi lazım. Aksi taktirde bu projeler atıl kalmaya ve binlerce kat maliki de mağdur olmaya devam edecek” dedi.

Yüksek maliyetler kaçak yapılaşma oranını artırıyor

Pek çok müteahhit firmanın yüksek maliyet oranları nedeniyle yeni konut projelerini beklettiğini söyleyen Mehmet Çetin, sektördeki resesyonun bertaraf edilmesi için beton, çelik, sıva, yalıtım vb. inşaat malzemelerine yönelik vergi indirimleri talep ettiklerini söyledi.

Çetin, “Şanlıurfa deprem bölgesinde olmamasına rağmen 2000’i aşkın mevcut binamız ağır hasar aldı. Bu binaların yıkım işlemleri hızla devam ediyor. Sektörümüz üzerinde yüksek bir beklenti oluşmuşken firmalarımız yüksek maliyetler, dengesiz piyasa ve deprem enflasyonu nedeniyle vatandaşlarımızın beklediği projeleri hayata geçiremiyorlar. Yeni projelerden firmalarımız uzaklaşıyor. Çünkü bin bir emek ve yüksek finans maliyetleriyle binalarını tamamlamayı başaran firmalarımız yüksek bedellerinden dolayı konutlarını satamıyorlar. Kentimizde bu alanda milyarlarca TL’lik kayıp oluşmuş durumda. Ne firmalarımız projelerini sürdürebiliyorlar, ne de vatandaşa uygun maliyetle konut tedariki gerçekleştirebiliyorlar. İnşaat sektörüne yönelik desteklerin artırılmasını, ayrıca vergi indirimi düzenlemeleri tek çare olacaktır. Alınan tüm önlemlere rağmen; depremde tecrübe ettiğimiz tüm acılara rağmen tüm ilçelerimizde kaçak yapılaşma oranı artış eğilimindedir. Bu alanda yerel yönetimlerimizin denetimlerimizin daha da sıklaştırılmasını talep ediyor” diye konuştu.