İş dünyasının dijital öncüleri İzmir’de buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

“Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka ile Akıllı Yarınlar” sloganıyla düzenlenecek olan “Dijital Dönüşüm Zirvesi”, 13 Şubat 2024 Salı günü İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Zirvede dijital dönüşümün önemi, sunduğu fırsatlar ve verimlilik artışı, özellikle yapay zeka gibi konular ele alınacak. Zirveye, Egeli sanayicilerin yanı sıra dijitalleşme yolunda ilerleyen şirketlerin temsilcileri, yapay zeka ve yazılım konusunda çalışan girişimciler ve yatırımcılar, yeni trend teknolojileri takip eden gençler ve uzmanlar katılacak.

Zirvenin giriş konuşmasını ION Academy kurucusu Ali Rıza Ersoy yapacak. Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv ve Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın ana konuşmacı olarak yer aldığı zirvede Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esen Girit Tümer de iş insanlarına gelecek vizyonu çizecek. Zirvede, “İşletmelerde Dijital Dönüşüm Araçları ile Verimlilik Artışı”, “Yapay Zekanın Ulusal ve Global Gelişimi”, “Dijital Riskler” ile “İyi Uygulama Örnekleri ve Öneriler” başlıklı 4 oturum gerçekleştirilecek.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 21.yüzyıla damgasını vuracak olgunun dijital devrim olacağını belirtirken; ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da dijital dönüşümün dünya ile rekabette hayati bir önem taşıdığını, zirvenin Egeli sanayicilere ve iş insanlarına rehber olacağını anlattı.