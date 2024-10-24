İŞKAD’da Süheyla Gergin dönemi

ADANA / EKONOMİ

Süheyla Gergin, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) yapılan olağan genel kurulda oybirliğiyle başkan seçildi. Başkanlığı devreden Berman Mantı, yaptığı konuşmada, görev dönemlerinde her projenin toplumda etki ve izdüşüm yaratması için ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Mantı, “Kentimizde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte var olacağımız projeler ürettik. Derneğimizin kurumsal yapısının geliştirilmesi için tüm alanlarda ciddi mesai harcadık” dedi.

Tek liste ile gidilen seçimde Başkanlığa seçilen Süheyla Gergin ise İŞKAD’ın marka değerinin artırılmasına yönelik tüm projelerin emekçisi olarak, sürdürülebilir bir sistem kurmak ve nesiller boyu yaşatmak istediğini söyledi. İŞKAD’ın tüm projelerine hakim olduğunu ve sürecin aynı hızla devam edebilmesi için çalışacaklarını anlatan Gergin; üreten ve girişimci kadınlara yönelik ‘Markalaşmada Kadın Gücü’, ‘Teknolojide Kadın Gücü’, ‘Sanayide Kadın Gücü’, ‘Yerel Kalkınmada Kadın Gücü’, ve ‘Kent Kültürüne Katkı’ projelerini tüm üyelere yayacaklarını bildirdi.

Süheyla Gergin Başkanlığındaki İŞKAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Nilgün Ekmekçi, Güzidenur Özveren, Sakine Gökdoğan, Ferda Kahya, Funda Kirici Tezer ve Miray Köybaşı.