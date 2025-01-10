İstanbul Lider Koleji, 16’ncı kampüsünü Mersin’de açıyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



İstanbul Lider Koleji Toroslar Kampüsü’nün tanıtım toplantısı, Mersin kent merkezindeki bir otelde gerçekleşti. Çağdaş eğitim anlayışlarını Toroslar Kampüsü’yle buluşturacaklarını belirten İstanbul Lider Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Dereci, güçlü eğitim modeliyle öğrencilere akademik, sosyal ve kişisel gelişim açısından fark yaratan bir eğitim sunacaklarını söyledi. Çocukları 21’inci yüzyılın gerektirdiği şekilde, sanattan yapay zekâya kadar geniş bir yelpazede geleceğe hazırlamak zorunda olduklarını vurgulayan Dereci, “Yenilikçi eğitim anlayışımız çerçevesinde modern altyapımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası eğitim modellerimizle çocuklarımıza yol göstereceğiz. Uluslararası işbirliklerimiz, PISA müfredatımız, özgün akademik yayınlarımız ve geleceğin mesleklerine yönelik kariyer odaklı rehberlik programlarımızla öğrencilerimizin yanındayız” dedi.



“Bu dönüşüm geleceği daha da sağlamlaştıracak”

İstanbul Lider Koleji Toroslar Kampüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Basut ise Basut Okulları olarak yıllardır sürdürdükleri eğitim yolculuğunu İstanbul Lider Koleji ile güçlendirdiklerini kaydetti. Bu dönüşümü akademik mükemmeliyetçilik ve yenilikçi eğitim anlayışı ile daha güç bir kurumsal yapıya doğru atılmış önemli bir adım olarak tanımlayan Fahrettin Basut, “İstanbul Lider Koleji’nin güçlü akademik kadrosu ve ulusal itibarıyla, öğrencilerimize daha zengin hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu dönüşüm, evlatlarımızın geleceğini daha sağlam temellere oturtmak için yapılmış önemli bir yatırımdır” ifadesini kullandı.