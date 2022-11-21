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  3. İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

Haber Merkezi
AA
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.