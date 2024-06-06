ITM 2024, 74 ülkeden rekor ziyaretçisiyle kapılarını açtı

Teknik Fuarcılık A.Ş. ve Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ortaklığı, TEMSAD iş birliği ile 4-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ITM 2024 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ve HIGHTEX 2024 Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı’nın açılışı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanında dernek ve birlik başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı firmanın üst düzey yöneticileri katılım gösterdi. Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, fuarın ilk günü olmasına rağmen 74 ülkeden uluslararası ziyaretçinin ITM 2024 Fuarı’na gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. 5 gün boyunca binlerce profesyon ziyaretçinin ve küresel çapta yatırımcının ITM 2024 Fuar’nı ziyaret edeceğini dile getiren Güney, “İlk gün fuarımıza gösterilen ilgi bizi ve katılımcı firmalarımızı çok mutlu etti. Yoğun ilgi gösteriyor ki; Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, Türki Cumhuriyetlerden, Balkanlara binlerce uluslararası ziyaretçiyi fuarımızda ağırlayacağız. ITM Fuarlarını yaklaşık 1000 kişilik profesyonel bir ekiple yönetiyoruz. Her yıl katılımcı ve ziyaretçi sayımızdaki artış emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Buradan bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımıza ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki bu büyük buluşmaya şahit olmak için kilometrelerece uzaktan gelen değerli katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Tekstil teknoloji liderleri dünya lansmanlarını ITM 2024’te yapıyor

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde beş gün sürecek olan ITM 2024 Fuarı; tekstil teknoloji alanındaki lider markaların dünya lansmanlarına ev sahipliği yapacak. Makine satışları ve yeni iş birlikleriyle milyar euroluk iş hacmi yaratmayı hedefleyen ITM 2024, tekstil makine sektörüne ivme kazandıracak.

Bu yıl ‘Geleceği Keşfet’ mottosuyla düzenlenen ITM 2024 Fuarı; sektördeki en son yenilikleri keşfetmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve geleceğin tekstil dünyasını birlikte şekillendirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak. Pakistan, Bangladeş, Özbekistan, Hindistan ve Mısır gibi tekstilin hareketli olduğu birçok ülkeden heyetler ve küresel tekstil yatırımcıları ITM 2024 Fuarı’nı tercih edecek. Fabrikalarında kullanacakları teknolojiler hakkında uzmanından bilgi alabilecek olan firma sahipleri; ürünlerini geliştirecek ve yatırımlarına yön verecek.

Sürdürülebilir denim teknolojileri ITM 2024’te

Denim sektöründeki firmaların sürdürülebilir yeniliklerini ve son teknolojilerini tüm dünyaya tanıtmalarını sağlayacak olan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’, sürdürülebilir ürünlerle ilgili güvenilir bilgiler arayan alıcılar ve markalara kılavuzluk edecek. Sektöre yönelik en yeni teknolojilerin sergileneceği ihtisas salonu; ziyaretçileri için de büyük bir fırsat sunacak.

Geleceğin teknik tekstilleri HIGHTEX 2024’te

Konusunda Türkiye’nin ilk ve tek fuarı olan HIGHTEX 2024 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı, ITM 2024 ile eş zamanlı olarak düzenleniyor. Nonwoven ürünlere, üretimde kullanılan hammaddelere ve teknik tekstiller alanındaki son teknolojilere ev sahipliği yapan HIGHTEX 2024 Fuarı, yeni iş birlikleri sayesinde teknik tekstil sektörüne ivme kazandıracak. HIGHTEX 2024 Fuarı’nda; ileri teknolojiyle üretilen medikal tekstillerden havacılık ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek performanslı malzemelere, hijyen ürünlerinden tarım ve gıda sektörü için geliştirilen yenilikçi çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.