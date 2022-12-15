İzel Kimya 2 farklı kategoride ödül aldı

İzel Kimya, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen 11. AR-GE Proje Pazarı yarışmasında, “Boyalar ve Yapıştırıcılar” kategorisinde, “Yüksek Katılı Biyo-Esaslı Kimyasallardan Elde Edilen Tek ve Çift Komponent Akrilik Bağlayıcıların Geliştirilmesi” projesiyle Türkiye 1.’liğini kazandı.

“Plastik ve Kauçuk” kategorisinde ise “Kendi Kendine İyileşebilen Biyo-Esaslı, Bor Ve Azot İçeren Vitrimerlerin Geliştirilmesi” projesiyle Türkiye 3'üncülüğü ödülünü almaya hak kazandı.

İzel Kimya Ar-Ge Müdürü Dr. Cemil Dızman ise “Boyalar ve Yapıştırıcılar” kategorisinde 1.lik ve “Plastik ve Kauçuk” kategorisinde 3.lük ödülüne layık görüldü. İzel Kimya şirketi “Yüksek Katılı Biyo-esaslı Kimyasallardan Elde Edilen Tek ve Çift Komponent Akrilik Bağlayıcıların Geliştirilmesi” projesiyle üretimini yaptığı akrilik reçinelerin biyo-esaslı kimyasallarla modifiye edilmesi ile daha çevreci reçineleri boya ve yapıştırıcı sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

Şirket, “Kendi Kendine İyileşebilen Biyo-Esaslı, Bor Ve Azot İçeren Vitrimerlerin Geliştirilmesi” projesiyle plastik malzemelerin ülkemiz için çok önemli bir cevher olan bor ve biyo-esaslı kimyasallarla üretimi sağlanırken plastiklerin tekrar tekrar kullanımlarına imkân veren bu teknolojik ürünler ile sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.