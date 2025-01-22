İzmir Mobilya Lansman Günleri, 18-23 Şubat’ta düzenlenecek

İZMİR / EKONOMİ

İzmirli mobilya üreticileri, İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği’nin (İZMOP) öncülüğünde İzmir Mobilya Lansman Günleri düzenleyecek. İZMOP Başkanı Aşkıner Özcan, 60 üretici firmanın katılımıyla 18-23 Şubat 2025 tarihleri arasında 3. kez düzenlenecek İzmir Mobilya Lansman Günleri ile hem Türkiye’de hem de yurtdışında ses getireceklerini, İzmir Mobilyası markasını önce Türkiye’ye sonra da dünyaya tanıtacaklarını aktardı.

İzmir’de mobilya üretimi yapan 60 mobilya firmasının 18-23 Şubat tarihleri arasında İzmir Mobilya Lansman Günleri düzenleyerek, 2025 yılının en trend kumaşlardan oluşan mobilya koleksiyonlarını, mobilya toptan alıcılarının beğenisine sunacağını belirten Özcan, İzmirli mobilyacılar olarak organizasyona çok heyecanlı ve iddialı hazırlandıklarını söyledi. 6 gün boyunca mobilyanın kalbinin İzmir’de atacağını vurgulayan Özcan, “Hedefimiz İzmir Mobilyası markasını önce Türkiye’de sonra dünyada pazarlamak. İzmirli mobilya üreticileri olarak Türkiye’de ilkelere imza atmaya devam ediyoruz. İndirim günleri ile mobilya perakende sektöründe bir hareketlilik sağlayarak sektöre can suyu verdik. Lansman günleri kapsamında Türkiye genelindeki mobilya toptancılarını İzmir’de ağırlayarak ulusal boyutta ses getireceğiz. Sektörümüzün tüm paydaşlarını bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi