İzmir Ticaret Odası Karbon ayak izini hesaplatan ilk Ticaret Odası oldu

İZMİR / EKONOMİ

Avrupa Yeşil Mutabakat Uyum Süreci ile ilgili üyelerine örnek olmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret Odası, Türkiye’de kurumsal karbon ayak izini hesaplayıp doğrulatan ilk Ticaret Odası oldu. “Öncü ve Örnek Oda” olma vizyonundan hareketle çalıştıklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ilerleyen dönemde kurumsal karbon ayak izini düşürmeye yönelik aksiyonlar alacaklarını vurguladı.

Çalışmalar 4 ay sürdü

İzmir Ticaret Odası, küresel ısınmaya sebep olan emisyonların karşılaştırılabilir bir şekilde hesaplanmasını sağlayan karbon ayak izini tespit etmek için önemli bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık olarak 4 ay süren hesaplama ve doğrulama süreci, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Üçtuğ danışmanlığında, İzmir Ticaret Odası’nın ilgili birimlerinin yoğun çalışmaları ile 2023 yılı verileri kullanılarak ilerledi. Hesaplama, Kapsam 1,2,3 olmak üzere, tüm kategorilerde veri setleri kullanılarak gerçekleştirildi. Doğrulama süreci ise, TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş kurum olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) denetçilerinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda tamamlandı.

Özgener: Karbon ayak izimizi düşüreceğiz

İzmir Ticaret Odası olarak öncü Oda olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Odamız; üyelerine, faaliyetlerini daha ileriye taşıyabilmeleri için geniş bir yelpazede hizmet sağlıyor. Önceliğimiz; üyelerimize, kentimize ve ülkemize fayda sağlayacak projelerle en çok katma değer yaratan, hizmet üreten ve tüm bunları yaparken her geçen yıl emisyonu azaltmayı da başarabilen Oda olabilmek. Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama süreçlerine ilişkin üyelerimize ve diğer Odalara örnek olma amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, ilerleyen dönemde kurumsal karbon ayak izimizi düşürmeye yönelik aksiyonlarla devam edecek” dedi.

Prof. Dr. Üçtuğ: İlham verici bir çalışma

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Üçtuğ, Kurumsal karbon ayak izi projelerinin teknik açıdan karmaşık çalışmalar olduğuna dikkat çekti. Proje kapsamında enerji tüketimleri, her türlü malzeme satın alımı, atık oluşumu, seyahat bilgileri, kurum bünyesindeki soğutucu ve yangın söndürücü gaz envanteri gibi farklı konularda bilgi derlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Üçtuğ, “İzmir Ticaret Odası, farklı departmanlardan gelmesi gereken bu bilgilerin temin sürecini mükemmel bir uyum ve koordinasyonla gerçekleştirdi. Veriler elde edildikten sonra, son teknoloji ürünü bir yazılım kullanarak hesaplamaları tamamladık. İzmir Ticaret Odası gibi büyük bir yapının gerçekleştirdiği bu projenin, diğer kurumlara ilham verici bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.