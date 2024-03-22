İzmir’den gelen destekle Hataylı gazeteciler için basın merkezi açıldı

HATAY/EKONOMİ

Hatay’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen yerel basın mensuplarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen merkezin açılışına Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Adnan Özkaya, Basın-Yayın Daire Başkanı Nida Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Habitat Derneği Hatay İl Sorumlusu Lale Nesil ve gazeteciler katıldı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin ‘Yerel Basın Yaşasın’ kampanyası kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesinin de yer tahsisinde bulunduğu Hatay Basın Merkezi, EXPO Hortikültür Alanı’nda hizmete girdi. Merkezde gazetecilerin kullanımına yönelik bilgisayar, internet ve kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu bir çalışma ortamı sunuluyor.

Açılış konuşmasını yapan Başkanvekili Özkaya, “Hep beraber asrın felaketini yaşadık. Depremin üzerinden 14 ay geçti gibisinden söylemler oluyor ama bizler için, hepimiz için daha dün gibi. Unutmamız mümkün değil. Basınımızın temel direği olan yerel basınımız Hatay’da kendi sağlıklarını ve can güvenliklerini hiçe sayarak çalışmalarına devam etti” dedi. Özkaya, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin Hataylı gazetecilere uzattığı yardım eline teşekkür etti.