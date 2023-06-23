Jameson, ürünlerin anakartını kendisi üretecek

Adnan AÇIKGÖZ

MERSİN - Ticari faaliyetlerini 33 yıldır sürdüren, Mersin’deki 7000 metrekarelik üretim tesisi ile İstanbul’da bulunan 800 metrekarelik depo üzerinde 105 personeliyle hizmet veren Jameson, oto teyp, hoparlör, amplifikatör, multimedya monitör, araç kamerası, ev sinema sistemi ve taşınabilir hoparlör gibi 800’den fazla ürün çeşidi üzerinden, yılda ortalama 900 bin adet üretim yapıyor. Bunun yaklaşık yüzde 10’unu İsveç, Almanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelere ihraç eden Jameson, ihracat pazarına Türki Cumhuriyetler, Dubai ve Fas başta olmak üzere, körfez ve Kuzey Afrika ülkelerini eklemek istiyor. For-X marka ürünlerini kullanarak ses yarışmaları için özel dizayn edilen ticari araçla, Avrupa Mobil Medya Derneği (Europan Mobile Media Association-EMMA) tarafından Nisan ayında Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen CarMediaWorld - Eurofinals 2022’de boy gösteren firma, modifikasyon alanında 2’ncilik, desibel kategorisinde ise 3’üncülük elde etti.

9.5 milyon dolarlık yatırım

Hedef ve projelerinden söz eden Jameson Ses ve Görüntü Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisi Burak Doğan, “Üretim kapasitemizi artırmak için ortalama 22 dönüm üzerine 9.5 milyon dolarlık bir fabrika yatırımı planlıyoruz. Şuan ithal ettiğimiz anakartları, yeni tesisimizde kendi bünyemizde üreteceğiz. Ekonomik değerimizle birlikte sağladığımız istihdamı artıracak, en az 200 kişiye daha iş imkânı oluşturacağız” dedi.

Mevcut fabrikadaki enerji ihtiyacının tamamını çatılarına kurulan 372 kilovatlık GES ile karşıladıklarını dile getiren Burak Doğan, sürdürülebilir gelecek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.