Jimmy Key, franchise operasyonlarıyla büyümeyi hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir’de 1997 yılında kurulan Jimmy Key, yurtiçinde 70 mağaza ve e-ticaret sitesi ile faaliyetlerine devam ediyor. Hareketli geçen 2023 yılını, 31 milyon euroluk ciro ile kapattıklarını söyleyen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, 2024’te yurt dışında online pazaryerleri ve franchise operasyonlarıyla büyümeyi hedeflerken, yaklaşık 50 milyon euro ciroya ulaşacaklarını belirtti.

Pandemiden bu yana Jimmy Key’in hızlı bir şekilde büyüdüğünü dile getiren Ünlütürk, “Pandemiden önce Türkiye’de 31 olan mağaza sayımızı, 2024 yılı itibari ile 70’e çıkarttık. 2023 yılında Türkiye’de 17, yurt dışında ise 6 yeni mağaza açtık. 2’si Irak’ta, 2’si Romanya’da olan bu mağazalarımızı doğrudan yatırımla yürütüyoruz.2023 yılında Azerbaycan ve Kıbrıs’ta ilk bayi iş birliklerimizle mağazalarımızı açtık.. Yine bayilik sistemi ile, 2024 yılının ilk çeyreğinde Suudi Arabistan ve Mısır’da yeni mağazalar aramıza katıldı. Suudi Arabistan’da aynı hafta içerisinde 4 mağazanın birden açılış heyecanını yaşadık. 2024 yılının sonunda yurtdışında 7 farklı ülkede 20’ye yakın mağazaya ulaşmış olacağız. Fiziksel operasyonların yanı sıra özellikle online pazaryerlerinde büyüyoruz. 2023 yılında bir pazaryeriyle Almanya’da satışa başlamıştık..Bugün itibari ile yurtdışında 7 farklı pazaryerinde, 10’un üzerinde ülkede satış yapıyoruz. 2024 yılının sonunda 18 farklı pazaryerinde, 30 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Son 10 mağazamızı yeni konseptle açtık”

Yoğunluğu Türkiye’den olmak üzere yurt dışından da ürün tedarik ettiklerini aktaran Ünlütürk, “Doğru tedarikçiyi bulmamız, doğru kontrol mekanizmalarını çalıştırmamız gerekiyor. Jimmy Key’in en önemli özelliği, kaliteli kumaşlarıyla iyi hissettirmesi. Doğal ve yumuşak dokulu ‘Comfy Mood’ serimiz oldukça ilgi çekiyor. Hem mağazamızı hem de tasarımlarımızı mümkün olduğunca yalınlaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yeni bir mağaza konsepti üzerine çalıştık, son 10 mağazamızı daha elit bir görünüm sunan bu yeni konsept ile açtık” dedi.

Perakende sektöründe data yönetiminin önemine dikkat çeken Ünlütürk, müşteri memnuniyetini önemsediklerini ve marka bilinirliklerinin son yıllarda çok hızlı arttığını ifade etti.

“Ekibimiz hızla büyüyor”

Jimmy Key’nin satışlarını arttırırken hızlı bir şekilde insan kaynağını da geliştirdiğini,ekibe perakende konusunda farklı alanlarda deneyim sahibi birçok profesyonelin katıldığını söyleyen Ünlütürk,çalışan sayısının 500’e ulaştığını belirtti. Ünlütürk, Jimmy Key için sürdürülebilir moda anlayışının ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, “Sürdürülebilirlik kurum olarak en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Kullandığımız elyaflardan, lojistik operasyonlarımıza kadar tüm süreçlerimizde çevreye, doğaya ve insana saygılı, duyarlı süreçler yürütmek için kaslarımızı her gün geliştiriyoruz” sözleriyle belirtti.