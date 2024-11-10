JTI, 3 yılda 40 milyon dolarlık yatırım yapacak

AHMET USMAN / İZMİR

Tütün ve tütün mamulleri konusunda Türkiye’nin en büyük ihracatçısı konumundaki JTI, Torbalı’daki üretim tesisinde önümüzdeki 3 yıl içinde kapasite artışı ve sürdürülebilirlik amaçlı 40 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

JTI’ın Türkiye’deki faaliyetleri ve hedefleri, firmanın Torbalı’daki tesislerinde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile paylaşıldı. Türkiye tesisinin kurulduğu 1992’den beri pek çok başarıya imza attığını dile getiren JTİ Türkiye Bölge Operasyonlar Lideri Wojciech Odzimek, “JTI bünyesinde pek çok yenilik bu fabrikada doğdu. İhracat anlamında sektörün lideriyiz. Burası aynı zamanda JTI için bir yetenek havuzu ve mükemmellik merkezi. Bu fabrikada yetişen pek çok kişi JTI’ın diğer ülkelerdeki fabrikalarında çalışma fırsatı buluyorlar. Türkiye’de 2 bin 900 kişilik bir ekibimiz var. Üretim, istihdam, ihracat ve vergilerle ülke ve bölge için büyük bir değer üretiyoruz” diye konuştu.

JTI Türkiye Mühendislik Direktörü Barış Tevattepe’de yaptığı sunumda Torbalı tesisinin JTI’ın global tedarik zincirinin önemli bir halkası olduğuna dikkat çekerek, “JTI dünyasının üçüncü en büyük fabrikasıyız. Şu an yıllık 53 milyar adet üretim hacmine sahibiz. Burası 94 bin m2’si kapalı olmak üzere 250 dönüm arazi üzerinde kurulu bu tesise, üretime başladığı 1992’den beri her yıl ortalama 7 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Önümüzdeki 3 sene için 40 milyon dolarlık yatırım planımız var. Yeni bir tütün işleme binası yapacağız. İnşaatı devam ediyor. 2 tane sigara imalat makinamızın kurulumları tamamlandı. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz için güneş enerjisi kurulum planlarımız başladı” dedi.

“Verimliliğimizi yüzde 3 artırdık”

Bu sene rekor bir üretim rakamına ulaşacaklarına dikkat çeken JTI Türkiye Üretim Direktörü Sarper Ege Ulukaya, “54 milyar adede yaklaşacağız. Bunun yüzde 28’ini ihraç edeceğiz. İç pazarda büyümemizi sürdürüyoruz. Fabrikamız entegre yönetim sistemi çalışmaları ile verimliliğini artırdı. Bu çalışmalara 2020’de başladık ve yüzde 3’lük performans artışı sağladık. Üretim rekorlarına bunun da çok katkısı oldu. JTI’ın diğer ülkelerdeki tesislerinden en iyi uygulamaları görmek için buraya geliyorlar. Genç bir kadromuz var ve dolayısıyla yeniliklere kolay adapte oluyoruz” diye konuştu.

“En önem verdiğimiz konu insana yatırım”

JTI’ın 128 ülkede 46 bin kişiye istihdam yarattığını belirten JTİ Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Zeynep Öztürk, “Türkiye’de üretim, pazarlama ve yaprak tütün konularında 3 şirketimiz bulunuyor. 5 kıtada 56 ülkeye ihracat yapıyoruz. İç pazarda 132 bin perakendecide ürünlerimiz satılıyor. 1993’ten bu yana 3.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl 2.4 milyar dolar ÖTV ödedik. Türkiye’deki tesisimizde 2012-2023 yıllarında yaptığımız çalışmalarla atıklarımızı yüzde 38, su kullanımımızı yüzde 43, karbon salınımımızı yüzde 27 azalttık. En önem verdiğimiz konu insana yaptığımız yatırım. 10 yıldır üst üste Top Employer’den en iyi işveren ödülü alıyoruz. Çalışanlarımızın refah ve mutluluğuna yönelik pek çok proje yürütüyoruz. Topluma yatırım da bizim için büyük bir sorumluluk. Dezavantajlı kesimlere yönelik girişimcilik, mesleki eğitim, kooperatifçilik gibi çeşitli programlar yürütüyoruz” dedi.