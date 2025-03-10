Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Çelik: “Sanayide daha fazla kadın lider olmalı”

ADANA/EKONOMİ

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Sheraton Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen kadın sanayiciler, kadınların iş dünyasındaki yeri konusunda görüşlerini anlattı. Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik, kadınların iş dünyasındaki yerinin güçlenmesi gerektiğini belirterek, “Kadınların üretim, yönetim ve inovasyonda daha fazla yer alması bir tercih değil, sürdürülebilir kalkınma için bir zorunluluk” dedi. Platformun Türkiye’de sanayide kadın gücünü temsil eden tek yapı özelliğine dikkati çeken Ayça Çelik, şöyle konuştu: “Güç birliğimiz, dayanışmamız ve kararlılığımız, her birimizi daha da ileriye taşımakta, sanayinin geleceğinde kadın emeğinin belirleyici olmasına öncülük etmektedir. Bu nedenle, kadınların sanayi sektöründeki etkinliğini artırmak için bir dizi stratejik adım attık ve fark yaratacak komiteler oluşturduk. Komitelerimiz, sadece bugünü değil, sanayide kadın emeğinin geleceğini inşa etmek için yol haritamızı belirlemektedir.”

Önümüzdeki dönemde teknoloji, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelere daha fazla yatırım yaparak, sanayide kadın liderliğini güçlendireceklerini belirten Çelik, şöyle devam etti: “Sanayide daha fazla kadın olmalı, daha fazla kadın girişimci desteklenmeli ve daha fazla kadın lider yetiştirilmelidir. Kadınların ekonomiye kazandırılması sadece bir tercih değil, sürdürülebilir kalkınma için bir zorunluluktur. Çünkü biliyoruz ki; güçlü bir kadın, güçlü bir ekonomi demektir. Güçlü kadınların olduğu toplumlar ise geleceğe daha sağlam adımlarla ilerler.”

Eğitime projesine destek verenlere teşekkür belgesi

İftar programında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın eşi Sanem Arıkan da yaptıkları konuşmalarda kadının gücünü vurguladı. Sosyal Sorumluluk ve Etkinlikler Komitesi Sözcüsü Elif Tosmur, yaptıkları çalışmaları anlattı. Komite Üyesi Melike Meryem Ersoy Salcan, Platformun yürüttüğü projeler ve 2025 hedefleri hakkında bilgi verdi. UECO İletişim Danışmanlık Kurucusu Şerife Evci’nin moderatörlüğünde Pegasus CEO’su Güliz Öztürk’ün katılımı ‘Kadınlar ve Ekonomi: Güçlü Yarınlar İçin Dönüşüm’ konulu panel yapıldı. Ayrıca; AOSB Kadın Sanayiciler Platformu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile ‘Atma Bağışla’ sloganıyla gerçekleştirilen eğitime destek projesine katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri verildi.