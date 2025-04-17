KALDER Bursa 22. Kalite ve Başarı Sempozyumu gerçekleştirildi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle düzenlenen 22. Kalite ve Başarı Sempozyumu, bu yıl “Her Şey Değişir” temasıyla Almira Hotel'de gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan KALDER Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez, değişimin doğanın, insanlığın ve hayatın temel yasası olduğunu vurgularken, “İnsanoğlu yaşadıkça öğrenir, öğrendikçe dönüşür. Bilgi şekil değiştirir, teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişir, sanat çağın ruhunu yeniden yoğurur. Toplumlar, değerler ve fikirler değişir. Doğa, kendi döngüsel ritminde ilerlerken her gün yeni bir hikâye başlar. Değişim kaçınılmazdır; asıl mesele ona yön verebilmektir. Doğru stratejilerle ele alındığında yeni fırsatlar ve gelişim olanakları yaratabiliriz” dedi.

Ürkmez, “Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağı başladı” sözlerini hatırlatarak, değişimin sadece teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal ve etik boyutlarıyla da ele alınması gerektiğine dikkat çekti. İnsan merkezli yaklaşımın önemine vurgu yapan Ürkmez, KALDER’in bu dönemde sürdürülebilirlik konusuna odaklandığını ayrıca “Yalın Dönüşümü Seferberliği”ni başlattıklarını ve teknoloji ile dijital dönüşüm alanında uzmanlık gruplarını yeniden aktive ettiklerini ifade etti.

“Değişimi yıkıcı taraflarıyla da ele almalıyız”

“Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu varsayıyoruz ama insan hırsı değişmiyor” diyerek sözlerine başlayan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar da değişimin olumlu yönlerini vurgularken aynı zamanda insanın içsel değişiminin de sorgulanması gerektiğini belirtirken, “Her şeyin değişimini konuştuğumuz bu sempozyumda, değişimi yalnızca olumlu yönüyle değil, yıkıcı taraflarıyla da ele almalıyız. Yapay zekanın konuşulduğu, teknolojinin yaşamı dönüştürdüğü bir dönemde hâlâ demokrasi, hukuk, özgürlük gibi temel kavramları tartışıyor olmamız düşündürücü. Değişimden önce, insanın kendinden başlaması gerek” dedi.

KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak ise konuşmasında iş dünyasında karşılaşılan belirsizliklere karşı ortak akıl ile hareket edilmesi gerektiğini vurgularken “Artık tek kişinin kararlarıyla yönetilen yapılar yerine, kolektif akıl ile yönetilen sistemler öne çıkmalı. KALDER’in sunduğu EFQM modeli, kurumsallaşmanın en ucuz ve en etkin yoludur. Değişimin tam ortasında olduğumuz bu dönemde, güvenli limanda kalmak değil, rüzgârı arkamıza alıp ilerlemek gerekir. Krizlerle büyüyen bir milletiz; bu süreçte fırsatlara odaklanmak, risklerden çok daha büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir ile işbirliği yapılacak”

Değişimin yalnızca bir hedef değil, yönü iyi belirlenmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi de açılışta, “Değişim tek başına yeterli değil; gelişim yönünde değişim gerekiyor. İklim değişmiyor; biz iklimi değiştiriyoruz. Bu farkındalıkla hareket etmeli ve bilimsel, ortak akılla şekillendirilmiş politikalar üretmeliyiz. Bursa Planlama Ajansı’nı bu amaçla kurduk. Yeşil OSB’ler, karbon ayak izi, su ayak izi gibi konularda sürdürülebilir adımlar atıyoruz. Belediyeciliği sadece altyapı hizmeti olarak değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün bir aktörü olarak görüyoruz” dedi. Direkçi ayrıca, bu anlayışı kurumsal temele oturtmak adına KalDer ile önemli bir işbirliğine imza atacaklarını belirtti. 30 Nisan’da KalDer ile imzalanacak sözleşmeyle birlikte, kalite odaklı dönüşüm projelerinin daha sistematik ve sürdürülebilir hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Ekonomist Murat Sağman, Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hale Cide Demir, Öğretim Görevlisi, Repman İtibar Araştırmaları Kurucusu Salim Kadıbeşegil ve Yazar Ahmet Ümit 3 farklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.