KalDer İzmir CEO buluşmaları devam ediyor

İZMİR / EKONOMİ

Son olarak akıllı elektrik sayaçlar üreten Luna Elektrik&Elektronik’te yapılan toplantıya KalDer İzmir Şubesi üyesi 20 firmanın CEO’ları katılım gösterirken, yakın zamanda Landis Gyr+ tarafından satın alınan Luna’nın bu satın alınma süreci ile iş dünyasında AR-GE ve yenilikçiliğin önemi de görüşüldü, daha sonra üretim tesisi gezilerek üretim hatları incelendi.

KalDer üyesi firmalara yönelik düzenledikleri teknik geziler ile teknik müdürleri farklı üretim hatları ve fabrikalar ile buluşturarak onların ufuklarını açtıklarını ve farklı örnekleri görmelerini sağladıklarını belirten KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, “CEO’lar ile buluşmalarda ise firmaların yönetim anlayışlarını, güncel yerel ve global gelişmeler ışığında yönetim prensiplerini ve alınan tutumları göstermek istiyoruz. Aynı zamanda da firmaların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlıyoruz” dedi.

Farklı sektörlerin tepe yöneticilerinin kendi sektörlerindeki gelişmeleri aktardığını ve bu anlamda diğer sektörlerin çalışma prensiplerini yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını söyleyen KalDer İzmir Başkanı Ünlü, “Bu kapsamda Luna ev sahipliğinde Luna Elektrik & Elektronik’te buluştuk. Yakın zamanda global bir satın alma ile el değiştiren Luna’nın bu deneyimini ve firmanın üretim anlayışını yerinde deneyimlemek hepimiz için olumlu olacaktır” diye konuştu.

“Akıllı sayaçlar uzaktan okuma ve kayıp kaçak için tek çözüm”

Luna Elektrik&Elektronik CEO’su Murat Yeter ise firmayı tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Akıllı sayaçların özelliklerini ve uzaktan okuma, kayıp kaçak konusunda akıllı sayaçların avantajlarını anlatan Yeter, ‘Bu akıllı şebeke sayaçlarımız sayesinde, sayaca farklı teknolojik yöntemlerle uzaktan erişim sağlanabildiği için, sayaç okuma doğruluğu ve çalışan verimliliği açısından çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca Luna mühendislerinin geliştirip markete sunduğu mobil uygulamalar sayesinde enerji kullanımının çok daha erişilebilir ve verimli olması sağlanmaktadır’ dedi.

Aynı zamanda trafodan çıkan enerji ile saate giren enerjinin ölçümünü yaparak aradaki kayıp kaçağın da belirlenebildiğini ve buna göre dağıtım şirketinin ya da devletin önlem alabildiğini söyleyen Yeter, “Bu elektrik sayaçlarımız birçok anlamda size avantaj sağlayan bir teknolojiyle donanmış vaziyette. Kendimize akıllı sayaç firmasıyız diyoruz ama aslında teknoloji firmasıyız” dedi.

“Sektörünün parlayan yıldızı”

2022 yılında global bir akıllı sayaç kuruluşu olan Landis Gyr+ tarafından Luna’nın satın alındığını vurgulayan Yeter, “Aslında yüzde 51 alım için masaya oturuldu, ancak firmanın kapasitesi, potansiyeli ve üretim kalitesi görüldükten sonra tüm firmanın satın alınması kararlaştırıldı ve o şekilde sonuçlandı. Artık Landis Gyr+ grubunun en önemli üretim üslerinden birisi konumundayız” dedi.

18 bin metrekare kapalı alanda, binin üzerinde çalışan ile piyasanın önemli bir aktörü olduklarını anlatan Yeter, “Ar-Ge en önemli birimlerimizin başında geliyor. Teknoloji alanında bir ürün üretiyorsanız ve bunu ihaleler ile alıcı devlet kurumları veya elektrik dağıtım şirketlerine satıyorsanız, her yıl bir yenilik, geliştirme ve inovasyon ile o masaya oturmanız gerekiyor. O sebeple sürdürülebilir bir inovasyon içindeyiz” diye konuştu.

Sunumun ardından KalDer İzmir Şubesi üyesi firmaların CEO’ları Luna’nın üretim hattını gezerek üretimde incelemelerde bulundu.