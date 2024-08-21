Karel, TÜV AUSTRIA’dan 7 adet karbon ayak izi sertifikası almaya hak kazandı

İZMİR / EKONOMİ

Demir tel grubunda galvanizli tel, çelik hasır, nervürlü çubuk, punto kaynaklı tel, zırh teli, yağlı balya teli, tavlı tel, dikenli tel ve PVC kaplı tel ürünleriyle 70.000 metrekarelik alanda yıllık 120.000 tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip Karel Demir Tel, çevre dostu üretim yatırımlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

TÜV AUSTRIA’dan alınan karbon ayak izi sertifikaları ile çevresel sürdürülebilirliği pekiştiren şirket, altı ürün modeli (galvanizli tel, tavlı tel, çekilmiş tel, yağlı tel, PVC kaplı tel ve yuvarlak çubuk) ve kurumsal düzeyde olmak üzere toplam yedi sertifika ile uluslararası standartlarda çevre dostu üretimi taahhüt ediyor.

Avrupa, Amerika ve Ortadoğu bölgeleri olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Karel Demir Tel, İzmir Aliağa’da kurulu tesislerinde, karbon ayak izini en aza indirgeme stratejisi kapsamında, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla hareket ediyor.

İzmir Aliağa’daki tesislerine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle yenilenebilir enerji kullanımını artıran Karel Demir Tel, aynı zamanda 2012 yılında devreye alınan ve İZKA birincilik ödülü sahibi Karel RES ile yıllık 2.500.000 kWh enerji üretimi gerçekleştiriyor.

Çevreye olan sorumlulukları bilinciyle hareket ettiklerini belirten Karel Demir Tel Yönetim Kurulu Başkanı M. Tunç Bakırel, “Demir çelik ve tel üretimi yapan bir firma olarak, enerji tüketimimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak bizim için büyük bir öncelik. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve özveriyle çalışan ekibimizle, çevresel sürdürülebilirliğin ötesine geçmeyi amaçlıyoruz. Yakında devreye alınacak 5.4 megawatt kurulu güce sahip Karel GES yatırımımız ile çevresel sürdürülebilirlik yolunda büyük bir adım daha atmış olacağız.”