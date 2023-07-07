Kalite ve Ar-Ge’ye önem veren MVD, ileri teknolojiye yatırım yapıyor

BURCU SUNA/KONYA

Kurulduğu yıldan itibaren yaptıkları çalışmaları EKONOMİ’ye anlatan Vasıf İnan, “MVD, ilk makinesini 1950 yılında imal etmiştir. 1971 yılında Perfore Sac Presini, 1974 yılında Abkant Presini üretmiştir. “1981 yılında Sac Bükme Silindiri ve Genişletilmiş Metal Preslerini standart üretimine dahil etmiştir. 1994 yılında Türkiye’nin ilk Tandem Abkant Presini imal etmiş, 2001 yılında CE Normlarına göre makinelerini sertifikalandırmıştır. 2003 yılında Taret Panç Preslerini ürün gamına dahil etmiştir. 2011 yılında ise Plazma Kesim Makinesini ve günümüzde sac işleme sektörünün vazgeçilmez ürünlerinden biri olan Fiber Lazer Kesim Makinesini müşterileriyle buluşturmuştur. 2015 yılında servo motoru ve hidroliği birlikte kullanarak Hibrit Abkant Pres Makinesini, 2018 yılında ise sürdürebilirlik ve verimlilik doğrultusunda Kayışlı Servo Abkant Preslerini ve Vidalı Servo Abkant Preslerini pazara sunmuştur.” dedi.

6 kıtada adından söz ettiriyor

47 bin 500 metrekare’lik alanda üretim gerçekleştirdiklerini belirten İnan, “Ürünlerimizi bünyemizde bulunan Ar-Ge merkezimizde müşterimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmekteyiz. İnovasyon projelerimiz ile üretimde kullandığımız teknolojileri ve süreçleri, ürünlerimizi sürdürebilirlik odağında geliştirmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Amerika ve Avrupa kıtaları başta olmak üzere 6 kıtada ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen İnan, Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere çalışmaya başladıkları her ülkede satışlarını arıtmakta olduklarını ve bundan gurur duyduklarını belirtti.

Belirsizliklere rağmen düzenli olarak rekabet avantajımızı artırdık

Emtia fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki belirsizliğin, satış fiyatları ve karlılık kontrolünü zorlaştırdığını ifade eden İnan, Buna rağmen yaptıkları çalışmalarla MVD’nin gerek yurtiçi gerek yurtdışında satışlarını düzenli olarak artırdığını ve daha önce yaptıkları yatırımlarla üretimlerini de satışları ile paralel olarak geliştirdiğini söyledi.

İnan, “Güçlü bağlar ile kurduğumuz temsilciliklerimizi sürekli olarak yetkinliklerini geliştirmekteyiz ve her geçen gün temsilciliklerimizin sayısı artmaktadır” dedi.

Fabrikadaki büyüyen üretim alanlarında müşterilerinin önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyabilecekleri ve deneyimleyebilecekleri yeni teknolojilerin geliştirilmesi için en güncel ileri teknolojilere yatırımlarını yaptıklarını sözlerine ekledi.