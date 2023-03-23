Kaliteli ürünleriyle 36 ülkenin tercihi oldular

Burcu SUNA



KONYA - 2018 yılında Aspak 3 Sanayi sitesinde bin metrekare yeni tesisi ile sektörün en kaliteli ürünleriyle ElektroStatik Toz Boya Uygulama tesisini kurduklarını söyleyen Uluğ, “Sektörümüzde ilk olarak uygulamaya aldığımız Akıllı Boya Teknolojisi PAİNTRO ile, Nitrojen destekli Elektrostatik Toz Boya uygulaması ile proje bazlı işlerle adımızdan güvenle söz ettirmeye başladık” diye konuştu.

Yasin Uluğ, “2020 yılında Aselsan Silah Fabrikası Konya olmak üzere TOGG, YHT ve Milli Trenlerimizin fren aksamları firmamızın gurur projelerindendir” diyerek şunları ekledi; “2014 yılından bu yana 36’yı aşkın ülkeye Elektrostatik Astar, ve Elektrostatik Toz Boyası yapılıp ürünler sevk edildi. Üstün kalite, ince işçilik ile teknolojik ürünler kullanıyoruz. Nitelikli üretimin merkeziyiz. Elektrostatik Toz Boya üretim tesisleri için düzenli olarak profesyonel boya usta eğitimleri de veriyoruz.”

Uluğ, Elektrostatik Toz Boya sektöründe tesis planlaması, tesis kurulumları, tecrübe aktarım programlarıyla nitelikli iş gücüne de katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.