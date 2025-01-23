Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 6 daire sahibine tapuları verildi

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, inşaatı tamamlanan dairelerin sahiplerine tapularını teslim etti. Karapınar 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 blok ve 39 daireden oluşan ilk bölümünde, 4 dairenin tapusu arsa sahiplerine verildi. Tapu teslim töreni, Başkan Kurt'un makamında düzenlendi. Törene katılan daire sahipleri, uzun yıllardır bekledikleri modern konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Başkan Kazım Kurt da projeyi başarıyla yürütmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Büyük bir mutluluk yaşıyorum

Başkan Kurt, törende yaptığı konuşmada, “Yıllardır süren mücadelenin sonunda Karapınar'da çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza kaliteli, güvenli ve modern yaşam alanları sunduk. Kentsel dönüşüm projemizin bir parçası olarak, arsa sahiplerimize tapularını teslim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Karapınar artık modern bir yerleşim alanı olacak. Bu proje diğerlerine örnek olsun” dedi. Projeyi Odunpazarı A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ve depreme dayanıklı, modern mimarisiyle örnek bir yerleşim alanı sunduklarını vurgulayan Başkan Kazım Kurt, "Bu proje ile Karapınar, sadece yeni binalara kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir dönüşüm sürecinden geçecek" dedi. Kentsel dönüşümün vatandaşlar için önemini dikkat çeken Başkan Kurt, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu projeyle birlikte Karapınar’ın hızla modern bir yerleşim alanına dönüşeceğinin altını çizdi.

Tapularına kavuşan Karapınar sakinleri de Başkan Kurt’a teşekkür etti. Karapınar sakinleri, “Umarım bu projelerin devamı gelir. Sizin başladığınız işi bitireceğinizi biliyorduk. Hiçbir kaygımız yoktu. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konut sorunu çözüme kavuşuyor

Proje, Karapınar Mahallesi'nde, Maide Bolel Caddesi üzerinde hayata geçirilen bir kentsel dönüşüm çalışması olarak dikkat çekiyor. 2025.43 m² alanda yapılan inşaatın 3. etap beton atım işlemi de hızla devam ediyor. Karapınar'da hızla yükselen binalar, bölgenin çehresini değiştirecek ve vatandaşların uzun yıllardır süren konut sorunu çözüme kavuşmuş olacak.