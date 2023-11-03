Kargı’da seracılığı geliştirecek projede ilk fideler toprakla buluştu

ÇORUM/EKONOMİ

Kargı Belediyesi’nin yararlanıcısı, Kargı Kaymakamlığı, Kargı Halk Eğitim Merkezi, Kargı Ziraat Odası Başkanlığı ile Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortağı olduğu proje ile 7 adet 1080 metrekare sera kuruldu. Çorum’un Kargı ilçesindeki proje alanında yirmi dördü kadın, ikisi erkek olmak üzere toplam 26 kişi istihdam edildi. OKA tarafından projeye 2.6 milyon TL hibe desteği sağlandı. Kurulan seraların çapalama, tesviye, tırmıklama gibi toprak hazırlığı ve fideleme işlemleri tamamlanarak, 48.000 kök marul fidesi toprakla buluşturuldu.

Proje, ilçede seracılığın geliştirilip, yaygınlaştırılması yoluyla model olacak bir tarım işletmesi kurularak, kadın ve gençlerin istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlıyor.