KASİAD, Uluslararası Pamuk Birliği ile Kahramanmaraş’ta 2.çalıştayı tamamladı.

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, küresel pamuk ve tekstil endüstrisi başta olmak üzere iş dünyasının kilit aktörlerini bir araya getiren prestijli bir zirveye başarıyla ev sahipliği yaptı. International Cotton Association (ICA) ile Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD)’ın stratejik ortaklığında düzenlenen 2. "ICA Workshop Türkiye Çalıştayı," iki gün boyunca Ramada Otel'de yüksek katılımla ve büyük bir verimlilikle gerçekleşti. Zirve, uluslararası ticaret kurallarının önemini vurgularken, yeni küresel işbirliklerinin de temelini attı.

Oturuma, 30'dan fazla firmanın temsilcisi katılım gösterdi. Organizasyonun açılış konuşmalarını yapanlar arasında; ICA Başkan Yardımcısı Pierre Chehab, ICA Genel Sekreteri Bill Kongdon, ICA İş Operasyonları Müdürü Robert Jiang, KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, ve Başkan Yardımcısı İsmail Kurtul ve ICA Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu gibi sektörün ve iş dünyasının önde gelen figürleri yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ'IN ÜRETİM GÜCÜ VE KARARLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Açılışta söz alan ICA Başkan Yardımcısı Pierre Chehab, Türkiye'nin üretim ve ihracat alanındaki merkezi konumuna vurgu yaptı. Kahramanmaraş'ın tekstilden enerjiye, gıdadan inşaata kadar geniş bir yelpazede güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Chehab, "Bu kent, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de kritik bir oyuncudur. Burada bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz," dedi.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer ise Kahramanmaraş iş dünyasının vizyonunu sürekli genişlettiğini ifade etti. Dinçer, özellikle pamuk ve iplik üretimindeki önemine değinerek, "Bütün olumsuz şartlara rağmen tekstil sektörümüz iş hacmini koruma çabasını sürdürüyor, büyük bir gayret ve özveriyle direniyor. Üretimde yaşanan düşüşe rağmen, bu sebat ve kararlılık geleceğe dair bize umut veriyor. Çalıştayımız, tarafların bakış açılarını ve işleyiş biçimlerini derinlemesine anlamalarını sağlayarak daha yüksek bir işbirliği seviyesine ulaşmamızı hedefliyor," şeklinde konuştu.

TİCARİ KURALLAR OYUNUN KURALIDIR

Çalıştayın ana gündem maddelerinden biri olan pamuk ve tekstil ticaret kuralları, İngiltere ve İsviçre'den gelen uzman eğitmenler tarafından detaylıca aktarıldı. 20'den fazla ilden katılım sağlanan programda, uluslararası ticaretin temel taşları masaya yatırıldı.

KASİAD ve ICA Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, sektör paydaşlarına önemli bir uyarıda bulundu: Nohutlu; "Pamuk ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren tüm aktörler için, ICA kural ve hükümlerini öğrenmek, özümsemek ve günlük işleyişimizin bir parçası haline getirmekten başka bir seçenek kalmadı. Bu kurallar sadece bir prosedür değil, ticari ilişkilerin güvenilirliğini, sürdürülebilirliğini ve şeffaflığını sağlayan temel direklerdir."Nohutlu, kuralları bilmemenin, atılan adımların geçerliliğini ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunarak, "Kuralları özümsemek, sadece hatadan kaçınmak değil, aynı zamanda emeğimizin ve yatırımımızın karşılığını güvence altına almak demektir" ifadeleriyle kuralların hayatiyetini vurguladı.