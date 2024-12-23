Kasımdaki yaş meyve sebze ihracatı 360,6 milyon dolar oldu

MERSİN/EKONOMİ



Yılın 11’inci ayında 418 bin 917 ton ürünün değere dönüştürüldüğünü belirten Ferhat Gürüz, en çok ihraç edilen ürünler listesinde mandalina, limon ve portakalın ilk 3’te yer aldığını söyledi. Bu ürünlerin aylık ihracat miktarının yüzde 54’ünü oluşturduğunu kaydeden Gürüz, “Mandalinada 100,4 milyon, limonda 48,3 milyon ve portakalda 33,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacimde en güçlü artışları patates, soğan ve portakalda yakaladık. Yüzde 1.294 artışla 8,5 milyon dolarlık patates, yüzde 221 artışla 6,5 milyon dolarlık soğan ve yüzde 50 artışla 33,6 milyon dolarlık portakal ihraç ettik” dedi.



Birim fiyatlarda iyileşme yaşanıyor

Rusya pazarının kasım ayında da en büyük pazar olmayı sürdürdüğünü aktaran Başkan Ferhat Gürüz, değerde yüzde 9 artış elde edildiğini ve birim fiyatlarda bir iyileşme yaşandığını aktardı. Doğu pazarları arasındaki Suudi Arabistan ve Suriye’de ihracatın yükseldiğini, Avrupa pazarında Romanya ve Sırbistan’da güçlü taleplerin öne çıktığını bildiren Gürüz, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk üç sırada Rusya, Ukrayna ve Irak yer aldı. Rusya’ya 125,7, Ukrayna’ya 35,5, Irak’a 32,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacim artışı sağladığımız pazarlar arasında yüzde 73 artış ve 3,8 milyon dolar değerle Suriye birinci, Romanya ikinci, Sırbistan üçüncü sırada yer aldı. 2024 Ocak-Kasım döneminde Türkiye yaş meyve sebze ihracatı yüzde 2 artışla 3,05 milyar dolara ulaştı. Birliğimiz bu performansa 1,37 milyar dolar değerle yüzde 45’lik destek verdi” diye konuştu.



Türkiye’nin yaş meyve sebzede en büyük pazarı olan Rusya’nın başkenti Moskova’daki Global Fresh Market 2024 Fuarı’na katıldıklarını dile getiren Gürüz, “Potansiyel alıcılara Türk yaş meyve sebzesinin kalitesini ve birliğimiz üyeleriyle ticaret yapmalarının avantajlarını anlattık” ifadesini kullandı.