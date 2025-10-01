  1. Ekonomim
Kavram Meslek Yüksekokulu müfredatına koyulan Doğal Yapı Taşları dersi, Mısra Marble firmasının işbirliğiyle yürütülecek.

Kavram MYO müfredatına Doğal Yapı Taşları dersi eklendi
Eğitimde uygulamayı esas alan, sektörlerin ihtiyacını karşılamak amacıyla projeler geliştiren ve müfredatını da buna göre şekillendiren Kavram Meslek Yüksekokulu, programına Doğal Yapı Taşları dersini de dahil etti.

Kavram Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü’nde verilecek olan Doğal Yapı Taşları dersinde öğrenciler, doğal yapı taşlarının inşaat projelerinde nasıl uygulandığına dair bilgi alacaklar. Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mimarlık Önlisans Bölümü için ayrı bir Mermer Teknolojisi dersi açılması planlansa da, olumlu dönüş alınamadığı için ders yalnızca inşaat bölümünde uygulanacak. Program kapsamında mermer teknolojisi konusuna da yer verilecek. Konu, 4-5 haftalık bir bölümde ayrıntılı olarak işlenecek. Ders, Kavram MYO ile Mısra Marble iş birliğinde yürütülecek.

 

 

 

