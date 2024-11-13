Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy: “Çevreye saygılı üretim anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Çevre hassasiyetlerine büyük önem veren Kayapa OSB, “Yeşil OSB” olma yolunda hedefine emin adımlarla yürüyor. Yeşil OSB olmak için Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Yalçın Toy, yılsonunda başvuru sürecini tamamlayacaklarını duyurdu. Bölgenin kısa sürede TSE TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandığını, ayrıca TSE TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası için 1. ve 2. aşama denetimleri başarıyla tamamladığını belirten Yalçın Toy, “Kayapa OSB olarak çevreye zararlı hiçbir tesise izin vermiyoruz. Çevreye zarar verebilecek faaliyetlerin önüne geçmek için titiz bir denetim uyguluyoruz ve her tesisin yasal çerçevede hareket etmesini sağlıyoruz” dedi. Son zamanlarda bir kısım 30 Ağustos Zafer Mahallesi sakinleri tarafından gündeme getirilen sanayi bölgesinden koku yayılması ile ilgili iddialar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın Toy, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkan Toy, “Haksız ve dayanaksız olarak bütün bölge müdürlüğümüzü, müdürlüğümüz bünyesindeki ayırım gözetmeksizin bütün sanayi kuruluşlarımızı haksız olarak karalayan ve töhmet altında bırakanlar kişiler ile ilgili yasal olarak gerekenler yapılacaktır” dedi. Bölgenin yanında bulunan konut yerleşim bölgesinin hiçbir koruma bandı oluşturulmadan imara açılmasının sorunlara yol açtığına dikkat çeken Başkan Yalçın Toy, ayrıca bölge hudutları dışında kalan Nilüfer Belediyesi’ne bağlı sanayi işletmeleri ile ilgili sorumlulukları bulunmadığını vurguladı. İnsan sağlığına zarar veren koku şikayetine sebep olan bir işletme mevcutsa gerekeni yapmaya da hazır olduklarının altını çizen Toy, 30 Ağustos Zafer Mahallesi ile sanayi bölgesi arasında yer alan 20 bin metrekarelik alana ağaçlandırma çalışması yaparak “Yeşil Kuşak” oluşturacaklarını söyledi.

“Amacımız; yüksek katma değerli üretim”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yöneltilen sorularla bölgelerinin adının siyasi malzeme olarak kullanılmak istenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Toy, OSB'nin çevre konusunda duyarlı bir yapı olduğunu ifade etti. Toy, “1998 yılından beri Kayapa OSB’de sanayici olarak bulunuyorum. O tarihlerde sadece birkaç fabrika olan bu bölgede şu anda 180 fabrika ve 15 bin çalışan bulunuyor. Bölgemizde çevreye duyarlı bir sanayi anlayışını benimsiyoruz ve bunu sürdüreceğiz. Basında yer alan asılsız iddialara karşın çevreye saygılı üretim anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Ayrıca, Kayapa OSB’nin Nilüfer Deresi ve çevre düzenlemeleri gibi birçok yasal süreci titizlikle takip ettiğini ifade eden Toy, sosyal medyada oluşturulan olumsuz algılara karşı daha sağduyulu olunması çağrısında bulundu. Toy, “Varsa çevreyi kirleten bir fabrika, gerekli adımların atılacağının garantisini veriyoruz. Amacımız çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi olarak, yüksek katma değerli üretim yaparak topluma ve çevreye faydalı olmaktır” diye ekledi.