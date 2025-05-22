Kayapa SİAD yeniden Ali Güler dedi

EKONOMİ (BURSA) - Kurulduğu günden bu yana Kayapa'daki sanayicilerin ve bölgenin sorunlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdüren KSİAD'da yeniden Ali Güler dönemi başladı. Kayapa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen 14. Olağan Genel Kurul'da Divan Başkanlığını Orhan Sekirden, Divan Kurulu Üyeliklerini de Yalçın Toy ile Zarif Alp yaptı.

Tek listenin girdiği seçimde oy birliğiyle başkan seçilen Ali Güler, “Önceki dönemlerde de görev almıştım. Geçmiş dönem başkanımız Hakan Söğünmez'e ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Onların kaldığı yerden aynı şekilde Kayapa'daki sanayicilerin sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ali Güler’in başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde Abdullah Nişancıoğlu, Harun Ulu, Ender Akar ve Cüneyt Canbolat yer aldı. Yönetim Kurulu yedek üyeleri Muammer Ballı, Salim Balcı, Yalçın Toy, Zarif Alp ve Hakan Söğünmez’den oluştu. Denetim Kurulu asil üyeliğine Ali Karen, Tayfun Kurdal ve Recai Yüksel seçildi.