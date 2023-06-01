Kayapa SİAD’da Hakan Söğünmez dönemi

EKONOMİ (BURSA) - Kayapa OSB hizmet binasında, Tayfun Kurdal’ın Divan Başkanlığı, Halil İbrahim Nalbant ile Harun Ulu’nun da Divan Kurulu Üyeliğinde yapılan Genel Kurulda, KSİAD’ın 2021-2023 dönemi faaliyetleri değerlendirildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan önceki dönem KSİAD Başkanı Ali Güler, “Kuruluşunun 21. yılına ulaşan Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği; binlerce çalışana iş imkanı sağlayan, milyonlarda dolarlık ihracat gerçekleştiren 175 firmanın faaliyet gösterdiği bölgemizin, bu günlere gelmesinde çok önemli rol üstlenmiştir. Her şeyden önce bu başarı hepimize aittir, birlik ve beraberliğimizin bir sonucudur” dedi.

Toplantıda konuşan KSİAD’ın yeni Başkanı Hakan Söğünmez, “Üstlendiğimiz görevin bilinci ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Her birisinin ayrı ayrı hizmetleri olan geçmiş dönem başkanlarımdan ve son olarak Ali Güler başkanımdan devraldığım hizmet bayrağını daha yukarıya taşıyacağız” dedi. Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin eleman ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Söğünmez, “Özel bir hastane ile Kayapa OSB sınırları içerisinde faaliyet gösteren firma çalışanlarına ayakta ve yatarak tedavilerde protokol yapılarak indirim almayı, firmaların ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitim ve seminerleri düzenlemeyi, 15 günde bir firma ziyaretleri gerçekleştirerek firmaların faaliyetlerini tanıtmayı planlamış durumdayız. Bunları el birliğiyle gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Hakan Söğünmez başkanlığındaki KSİAD’ın yönetiminde Ali Güler, Abdullah Nişancıoğlu, Harun Ulu, Levent Tavukçu yer aldı.