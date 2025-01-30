Kayseri Büyükşehir 2024’te kırsala 290 Milyon TL ulaşım yatırımı yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılı boyunca Kayseri’nin kırsal mahallelerine yönelik büyük bir ulaşım yatırımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Başkan Büyükkılıç’ın önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçede toplamda 289 milyon 636 bin TL’lik bir bütçe ile kırsal yol yapımı, sıcak asfalt, asfalt bakım onarım ile yayla, arazi yolu bakım ve onarım projelerini hayata geçirdi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yatırımlar arasında 2 bin 647 kilometrelik asfalt yolda asfalt yama çalışması için 51 milyon TL, 107 kilometre yeni yol yapımı ve mevcut yolların altyapısının güçlendirilmesi ve genişletme çalışması için 61 milyon 658 bin TL, 25 bin 16 kilometre yayla ve arazi yolu yapım ve bakımı için 14 milyon 926 bin TL, 71,95 kilometre BSK sıcak asfalt yapımı için 162 milyon 52 bin TL’lik hizmet gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, kent merkezinde hizmetlerin kalitesi ne ise ilçelerde de aynı kalite de hizmet sunma gayretinde olduklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, “2024 yılı boyunca kırsal mahallelerimize büyük yatırımlar yaptık. Bu yıl toplamda 289 milyon 636 bin bin TL harcayarak Kayseri’nin tüm ilçelerinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için önemli bir adım attık. Kırsal bölgelerdeki asfalt yama çalışmaları, sıcak asfalt dökümü ve yayla yolları gibi birçok projeyle, halkımıza daha iyi bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kayseri’nin her köşesinde güçlü bir ulaşım altyapısının sağlanacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri’nin merkezinde sağlanan hizmet kalitesinin aynısını ilçelerimizde de sunmak için çalışıyoruz. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği bu kapsamlı hizmetler, Kayseri’nin her noktasında modern ulaşım altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir kilometre taşı oldu.