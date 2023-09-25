Kayseri Ticaret Odası, Başyazıcıoğlu’nu yılın ahisi seçti

KAYSERİ / EKONOMİ

36. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda Yılın Ahisi töreni düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte kent protokolü ile Yılın Ahisi Ali Başyazıcıoğlu ve ailesi katıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yılın Ahisi olarak hayırsever iş insanı Ali Başyazıcıoğlu’nu seçtiklerini ifade ederek, “Yönetim Kurulu olarak; Ahilik özelliklerini fazlası ile kendisinde barındıran, neredeyse 70 yıldır şehrimizin gelişimine, vizyonel bakış açısına, istihdamına, ekonomisine ve eğitimine aile şirketi olarak büyük katkılar sağlayan değerli iş insanı, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu’nu seçtik. Yapılan işte Ali Başyazıcıoğlu varsa senet ya da çeke gerek yok derler. Çünkü Başyazıcıoğlu’ndan alınan söz senettir. Gıda, tekstil, inşaat, turizm, perakende ve tarıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren Sayın Ali Başyazıcıoğlu, şehrimize ilk 5 yıldızlı oteli açmak gibi birçok alanda ilklere imza atan gerçek bir ticaret duayenidir. Yatırım odaklı yaklaşımı ile hizmet verdiği sektörlere katma değer katan Başyazıcıoğlu, şehrimize verdiği hizmetleri halen sürdürmektedir. İsminin Anadolu’nun en etkin 50 iş insanı araştırmasına dâhil olması da topladığı takdirin göstergesidir” dedi.