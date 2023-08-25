Kayserili hayırseverlerden Adıyaman’a 250 konut desteği

OKTAY ENSARİ/ADIYAMAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantı ile katıldığı temel atma töreninde, Adıyaman’ın 8 farklı noktasında yapılacak olan 5 bin bağımsız birimin temeli atıldı. Adıyamanlı depremzedeler için bakanının hemşehrileri Kayserili hayırseverler ve transfer tahtası kapalı olmasına karşın Kayserispor kulübü de 250 konut yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin öncülüğünde organize olan Kayserili hayırseverler de Adıyamanlı depremzedeler için 250 konut inşa edecek. 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak? Bunu da göreceğiz." diyaloğu üzerine Bakan Özhaseki’nin Kayseri adına söz verdiği 250 konutun da temeli atıldı. Temels atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı MSemduh Büyüakkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri’deki odaların başkanları, osb başkanları İstanbul’dan ve Kayseri’den gelen hayırsever işadamları da katıldı.Hemşehrisi hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getiren Özhaseki yaptığı konuşmasında, “Bir taraftan da benim hemşehrilerim Kayserililer, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sözünü yerde bırakmadılar. Allah razı olsun 250 konuta başlıyorlar. Yani bugün 5 bin konutun, iş yerinin temelini atarken bunun 2 bin 600’üne hayırseverler, 2 bin 400’üne de biz devlet olarak, Bakanlık olarak başlıyoruz.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın verdiği sözlerin hepsini yerine getireceğiz”

Depremlerde yıkılan 850 bin bağımsız birimi gece gündüz demeden çalışıp yapacaklarını belirten Özhaseki, “14 milyon insanın etkilendiği bir ortam şu anda tam 680 bin evimiz yıkıldı, 170 bin de iş yerimiz dükkanlarımız veya ahır gibi tek katlı yerlerimiz hasar gördü. Yani ortalama 850 bin civarında bağımsız birimi biz devlet olarak yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de o 1 milyon 900 bin insanımız evlerine dönünceye kadar, sağlıklı yapacağımız konutlarda oturuncaya kadar uyku uyumayacağız, tatil yapmayacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Şundan hiç kimsenin endişesi olmasın, Cumhurbaşkanımız ne söz vermişse inşallah onların hepsini yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Yerinde dönüşüme 190 bin başvuru oldu”

Yerinde Dönüşüm projesinin de yoğun ilgi gördüğünün altını çizen Bakan Özhaseki, “Değerli kardeşlerim bir taraftan da sizler biliyorsunuz Yerinde Dönüşüm projesi başlattık. Şu ana kadar biraz önce baktım 190 bin civarında vatandaşımız yerinde dönüşüm için müracaat etti. Aslında yüz doksan bin vatandaşımız 250-300 bini de temsil ediyor. Çünkü apartman içerisinden yarısına kadar vatandaşımız müracaat ettiğinde biz tamamını oradan istifade ettireceğiz ve işe başlayacağız. İlk etapta 500 bin lira hibe ve 800 bin liraya kadar da kredi vereceğiz. İş yerleri için de 250 bin lira hibe, 500 bin liraya kadar kredi vereceğiz. İki yıl hiç ödeme olmayacak. Sonra da on sene içerisinde sıfır faizle geri ödemesini isteyeceğiz. Bunları yaparken de kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyeceğiz. Evlerimiz yapılırken ruhsattan başlayarak mesken safhasına kadar her bir aşamada birebir denetleyerek evlerimizi yapmaya çalışacağız.” dedi.

“Orta hasarlı binaları güçlendirmeyle uğraşmasınlar”

Orta hasarlı binaların da depremlerde çok yorulduğunu dile getiren Özhaseki, güçlendirmek yerine yeniden yapılmasını önerdi. Özhaseki, “Naçizane bana sorarsanız, güçlendirmeyle uğraşmayın. Bu binalar yorulmuş binalar. Üzerinden büyük depremler geçti. Arkasından binlerce artçıya muhatap oldu. Ve o binalar iyice yorgun. Ve yeni bir depreme dayanabilecek binalar değil. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bizler bir prensip kararı aldık. Eğer orta hasarlı bina sahipleri; ‘bizi de ağır hasarlı gibi görün, biz de yıkalım, biz de şu avantajlardan istifa edelim, işe başlayalım’ derlerse, başımızın üstüne. O vatandaşlarımızın hepsi de bundan sonra güçlendirmeyle falan uğraşmasınlar. Gelsinler burada bize müracaat ederek inşallah evlerini sağlıklı bir şekilde yapsınlar.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel atıldı ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılışı gerçekleştirildi.