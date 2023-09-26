KAYSO, Necmettin Bakır’ı yılın ahisi seçti

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

KAYSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte çok sayıda davetli, Necmettin Bakır ve ailesi de katıldı. Bakır’a kaftan giydirilmesi ve şed kuşatılması öncesinde konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Necmettin Bakır, genç yaşlarda kardeşleri ile kurduğu İtimat firması ile 50 yılı aşkın süredir, 400’e yakın çalışanı ile şehrimiz ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. Yaklaşık 35 yıl önce ilk ihracatını yaparak, Kayseri sanayisine vizyon kattı. Bugün de yüzde 85 ihracat kapasitesi ile çalışarak ülkemizin gelişimine çok büyük destek sağlıyor” dedi.

“İmalat sanayinin desteklenmesi önemli”

KAYSO’da Ahilik Programı öncesinde olağan Eylül ayı meclis toplantısı da gerçekleştirildi. TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Büyüksimitci, “Ekonomimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3.9 oranında büyüdü. Depremin etkisinin devam ettiği dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme oranını oldukça önemli buluyoruz. Açıklanan verilere baktığımızda dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, büyümeye tüketim katkısının dikkat çektiğini görüyoruz. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için üretime daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesini yakalamamız için, katma değeri yüksek imalat sanayilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu. Orta Vadeli Programı, iş dünyasının yol haritasını görmesi ve belirsizliğin azaltması bakımından oldukça önemli bulduklarını da kaydeden Büyüksimitci, programın amacına ulaşması için sanayiciler olarak çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.