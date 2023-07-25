Kazak el sanatları ve kımız Ankara’da tanıtıldı

Mehmet KAYA- ANKARA

Kazakistan Büyükelçiliği, TÜRKSOY, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği ve Dünya Kazakları Kalkınma Vakfı tarafından, Ankara Kazak-etno köyünde, Kazak kültürünün tanıtıldığı ve el sanatlarının sergilendiği Kazak El Sanatları Sergisi düzenlendi.

Etkinlikte, Astana, Almatı ve Taldykorgan şehirlerinden gelen zanaatkarların eserleri sergilendi. Köyde bulunan atlar ve yeni doğmuş taylar da ilgi çekti. Etkinliğe Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de katıldı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100 yılı, TÜRKSOY’un 30. yılı ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin 31. yıl dönümü nedeniyle düzenlendi. Etkinlik 125. Doğum yıl dönümü kutlanan ünlü kazak aydını Temirbek Zhurgenov’a da ithaf edildi.