‘Kendi Davetinizin Misafiri Olun’

EKONOMİ / KOCAELİ

Sayan Grup, üç nesildir piyasada demir çelik ve lojistik sektöründe başarılı bir şekilde faaliyet gösteren, sürekli büyüyen, geleneksel bir şirketler topluluğudur. 35 yılı aşkın bir süredir, müşterilerine sürekli olarak yüksek kalitede çelik ve işlenmiş çelik ürünleri, muazzam depolama ve teslimat kapasitesi ile lojistik ve diğer hizmetleri sunuyor. Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Demir-çelik ve lojistik sektörlerinde 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

“Ramazan Ayının paylaşım ruhunu güçlendirerek toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmayı umuyoruz”

Sayan Grup Genel Müdürü Sinan Ayan, “Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızı bu yılda büyük bir memnuniyetle gerçekleştirdik. Bu özel gecemizde bizleri onurlandıran değerli büyüklerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştık. Organizasyonumuzla iş dünyası, eğitim ve yerel yönetimlerin önde gelen isimlerini bir araya getirerek bölgesel kalkınma ve sosyal sorumluluk projelerine olan inancımızı pekiştirdik. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm konuklarımıza iş birliği ve destekleri için teşekkür ederiz. Bu vesileyle Ramazan Ayı’nı birlik, beraberlik ve paylaşım ruhunu daha da güçlendirerek toplumsal dayanışmamıza katkıda bulunmayı umuyoruz. Gelecek organizasyonlarımızda da hep birlikte olmayı umut ediyoruz” dedi.