Prometeon’dan, TEGV'in "Ateşböceği Öğrenim Birimi"ne yol desteği

EKONOMİ / KOCAELİ

Prometeon Tyre Group, tüm dünyada endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket olup, ANTEO, ERACLE ve TEGRYS markalarının yanı sıra FORMULA, PHAROS ve PİRELLİ lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Grubun ürün yenilikçiliğini temsil eden dört fabrikası, ikisi Brezilya’da, biri Mısır’da, biri Türkiye’de olmak üzere, üç Ar-Ge Merkezi; İtalya, Brezilya, Türkiye ve Mısır’da bir Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Prometeon Tyre Group, beş kıtada 40’tan fazla ülkede yaklaşık 8 bin çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. Türkiye’nin ilk lastik üretim tesisi olarak Kocaeli’de 1960 yılında kurulan fabrikanın da sahibi olan Prometeon Türkiye, yaklaşık 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye, AFME (Afrika-Orta Doğu), Rusya ve CIS (Orta Asya ve Kafkaslar)” Bölgesi’nin yönetim merkezi konumundadır. Prometeon’un 2019 yılında imzacısı olduğu United Nations Global Compact, 165 ülkeden 15.500 şirketi kapsamaktadır. Prometeon ayrıca 2020’de United Nations Global Compact Network Italy’nın kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Prometeon ve TEGV’den anlamlı iş birliği

Prometeon Türkiye, TEGV’in Ateşböceği Öğrenim Birimi Tır’larının lastik tedarikçisi olarak anlamlı bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Prometeon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak geçtiğimiz yıl yaşanan depremden etkilenen Adıyaman iline giderek, Tasarım Mucitleri Ateşböcekleri Birimi’ni ziyaret etti. Gökçe Şenocak ve Sait Tosyalı, Adıyaman Tasarım Mucitleri Ateşböcekleri Öğrenim Birimi’nde eğitim gören 9-10 yaş aralığındaki çocuklarla bir araya gelerek 3D kalemlerle çizimler ve 3D yazıcılarla tasarımlar gerçekleştirdi. Etkinliğin devamında Twin setleriyle Robotik Kodlama çalışmaları yapıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde halen 27 ilde 6 Eğitim Parkı, 42 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği ile toplam 72 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeye devam ediyor.

“Ateşböcekleri ile deprem bölgesindeki çocuklara eğitim imkanlarımızı ulaştırdık”

Prometeon Türkiye ile kurulan iş birliğine ilişkin olarak TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “TEGV olarak 2023 yılında yaşanan depreminin ilk gününden bu yana bölgeye destek sunmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ateşböceklerimiz ile deprem bölgesindeki çocuklara eğitim imkanlarımızı ulaştırdık. Bölgedeki çocuklarımıza yönelik sunduğumuz şartları her geçen gün çoğaltarak daha fazla çocuğu ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte Prometeon ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği Ateşböceklerimiz için oldukça anlamlı. Ateşböceklerimizin yolları güvenle kat etmelerine destek veren Prometeon Türkiye ailesine, TEGV olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“Prometeon olarak çocuklarımıza iyi bir eğitim sunulması için TEGV’i desteklemeye devam edeceğiz”

Prometeon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak, TEGV’in ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını ve Ateşböceklerinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi; “TEGV, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgedeki çocukların eğitimleri başta olmak üzere rehabilitasyonu için de önemli bir görev üstleniyor. Prometeon Türkiye olarak bu süreçte TEGV Ateşböcekleri’nin lastiklerinin sağlayıcılığını üstlenerek onların her daim mobil olmasını ve güvenle yol kat etmelerine destek olmak istedik. Bu iş birliğini, çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine yaptığımız bir katkı olarak nitelendiriyoruz. Bugün de bu anlamla iş birliğimiz için Adıyaman’daki Tasarım Mucitleri Ateşböceği Birimi’ni ziyaret ederek çocuklarımızla güzel vakit geçirdik. Prometeon olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunulması için TEGV’i desteklemeye devam edeceğiz.”