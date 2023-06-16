Kenevirden dermokozmetik ürünler üretiyor, dünyaya açılacak

FİKRİ CİNOKUR (BURDUR) – İnsitü Yeşil Teknolojiler şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Oral, yaklaşık 4 yıl önce Gölhisar ilçesinde endüstriyel kenevir yetiştiriciliğine başladıklarını anımsattı. Oral, ‘’Kenevir yağı başta olmak üzere farklı tıbbi aromatik bitkilerin yağlarından içerdikleri bio aktiflerini korumak koşuluyla, düşük sıcaklık ve yüksek basınç yöntemlerini bir araya getirerek katma değeri yüksek yağlar elde ediyoruz’’ dedi.

Gölhisar ilçesinde 20 milyon TL yatırımla tasarımlarını kendilerinin yaptıkları teknoloji ile çeşitli kozmetik ürünler ürettiklerini ifade eden Oral, şunları kaydetti.

‘’Tasarımı tamamen kendimize ait olan süper kritik ekstraksiyon sistemi kurduk. Bütün aromatik bitkilerin yağını çıkarıyoruz. Kenevir içerikli yüz serumu ile yüz yoga masaj yağını üretiyoruz. Ürettiğimiz kozmetik ürünleri tüketicilerin ve doktorların da ilgisini çekti. Global akreditasyona sahip AR-GE laboratuvarımızda geliştirdiğimiz formüllerle ürettiğimiz CforB (Care for beauty) markası altında dermokozmetik ürünlerini (antiaging yüz serumu ve yüz yağı) yakın zamanda müşterilerinin hizmetine sunmaya başlayacağız. Dermokozmetik ürünlerimizin en önemli özelliği kenevirden elde edilmiş bio aktifler ile üretilmiş olmasıdır.’’

Güney Koreli iş insanlarının ilgisi

Ürünlerinin kısa sürede yabancı firmaların da dikkatini çektiğini anlatan Oral, kozmetik ve teknolojileri sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasından yer alan Güney Koreli iş insanlarının Gölhisar ilçesine gelerek tesislerinde incelemeler yaptıklarını söyledi. Fatih Oral, şunları kaydetti.

‘’Yakın zamanda ihracata da başlayacağız. Teknoloji ve dermokozmetik alanlarında dünyanın en güçlü pazarlarından biri Güney Kore. Firmamız, sektöre damga vuran ve global pazarda rekabet edebilen firmaların, kullanılan teknoloji ve üretilen ürünlerin farklılığı nedeniyle dikkat çekiyor. Güney Koreli iş insanlarının olası iş birlikleri için görüşmek istemeleri ülkemizin hem teknoloji hem de dermokozmetik alanında gelecekte önemli bir oyuncu olma hayalimize bir adım daha yaklaştırdı.’’

Güney Koreli iş insanları ile görüşmelere İnsitü Yeşil Teknolojiler Şirketi CEO’su Şehzan Seçen de eşlik etti.