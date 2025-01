“Kentsel dönüşümün finansmanı için model oluşturduk”

Takip Et

ESRA ÖZARFAT/BURSA

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından organize edilen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi Bursa”, Hilton Hotel’de düzenlendi. Kentsel dönüşümün tüm yönleriyle tartışılmasını sağlamak ve Bursa’da söylemden eyleme geçişini hızlandırmak amacıyla düzenlenen, 3 ana ve 1 özel oturumdan oluşan program büyük ilgi gördü. Zirvede Bursa’da devam eden ve geliştirilen kentsel dönüşüm projelerinin dışında planlanan, yapılması gereken çalışmalar ve çözümler masaya yatırıldı ve Bursa için kentsel dönüşüm yol haritası çıkarıldı.

Programın kapanış bölümünde söz alan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Bursa’nın deprem kuşağında yer aldığını ve altında birden çok fay hattı olduğunu hatırlatarak, “Olası bir büyük depremin çok yıkıcı olacağını, binlerce binanın yıkılarak en iyi ihtimalle on binlerce insanımızın hayatını feci şekilde kaybedeceğini biliyoruz” dedi.

“Finansman için bir model geliştirdik”

Çizilen karanlık tablonun bir kader olmadığını, depremin bir doğal afet değil doğa olayı olduğunu vurgulayan Demir, “Depreme hazırlıksız, dayanıksız yapılarla yakalanmanın bir afet oluşturduğunu çok şükür biliyoruz. Bu bildiklerimizden hareketle devleti ve milletiyle büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatarak şehrimizi dönüştürülmüş güvenilir ve sağlam yapılarla depreme hazır bir şehir haline getirebiliriz” diye konuştu.

İMSİAD olarak her bir vatandaşın güvenli, sağlam bir evde yaşama hakkına sahip olduğuna inandıklarını belirten Demir, “Kentsel dönüşüm geleceğimizin en önemli yatırımıdır. Sahada kentsel dönüşüm süreçlerinin akamete uğramasının en büyük nedeni bildiğiniz gibi finansman meselesidir. Biz de bunun için bir model gerçekleştirdik. Modelimizde her mülk sahibi her ay bir bedel ödeyecek, BES sisteminde olduğu gibi devlet yüzde 35 oranında katkı sağlayacak. Taksitlerin ve devlet desteğinin toplandığı fon devlet denetiminde işletilecek. Yeni dairelerin ömrü 80-100 yıl olarak değerlendirildiğinde yapılan tasarruf ve fon kazancı yarının dönüşümünün teminatı olacak” dedi.

Dönüşümün daha hızlı ve faydalı ilerlemesi için çözüm önerilerini de sıralayan Başkan Demir, bunların; dönüşümün bir zenginleşme aracı olarak kullanılmaması, kamu erkinin devreye girmesi, devletin dönüşümde eşit değil adil politikalar geliştirmesi, kentsel dönüşümde mükemmeliyetçi bir mantıkta ısrarcı olunması ve İstanbul’a sağlanan imkanların Bursa’ya da sağlanması olduğunu ifade etti.